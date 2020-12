Les années passent, mais les jeux qui réussissent sur les réseaux ne changent jamais.

Quels ont été les jeux les plus populaires de l’année dans les réseaux? Bien qu’il soit difficile de répondre pleinement à cette question, YouTube Gaming a publié les données spécifiques de sa plateforme, ce qui nous permet de savoir ce qui a été Le jeu le plus populaire de YouTube en 2020. Quel est le titre qui génère le plus de reproductions vidéo, quel jeu accumule le plus de téléspectateurs dans les streams … Bref, qui est ce jeu que tu as maîtrisé une longue toute l’année. Et son identité ne surprend sûrement personne: c’est Minecraft.

Minecraft a généré plus de 201 milliards de vues en 2020Sans surprise, la proposition de création de Mojang et Microsoft accumule plus de 200 millions de jeux vendus dans le monde, et son succès continue de croître au fil des années et de nouveaux concurrents apparaissent. Comme indiqué Jeux YouTube, Minecraft a confortablement mené des vues vidéo sur sa plate-forme avec près de 201 milliards de vues, suivi de très loin par son concurrent le plus direct, Roblox, avec 75 milliards, et un peu plus loin par des titres comme Fortnite.

Mais les données ne s’arrêtent pas là. En plus de publier la liste des les 5 jeux les plus populaires de YouTube en 2020, sur la base des vues de vidéos, ont également publié les 5 jeux avec le plus de téléspectateurs dans les diffusions en direct de cette plateforme. Et… Oui, il est également dirigé par le jeu de Mojang. Si vous souhaitez connaître les deux listes, nous vous les proposons ci-dessous:

Jeux avec le plus de vues vidéo sur YouTube en 2020

Minecraft – 201 milliards de vues.

Roblox – 75 milliards de vues.

Garena Free Fire – 72 milliards de vues.

Grand Theft Auto V – 70 milliards de vues.

Fortnite – 67 milliards de vues.

Jeux avec le plus de téléspectateurs en direct sur YouTube 2020

Minecraft.

Garena Free Fire.

Fortnite.

Grand Theft Auto V.

PUBG Mobile.

Le rapport YouTube Gaming mentionne également quelques détails intéressants Sur la plateforme. Par exemple, nous savons qu’ils ont plus de 40 millions de chaînes actives, qui ont offert plus de 100 milliards d’heures de contenu de jeux tout au long de cette année. Au total, plus de 80000 chaînes ont dépassé 100000 abonnés cette année, tandis que 350 canaux des jeux ont dépassé les 10 millions d’abonnés en 2020.

De même, ils proposent une liste avec 10 meilleurs créateurs des contenus tout au long de l’année, en fonction de leur nombre de reproductions, où il y a à la fois Mikecrack comme Vegeta 777, tous deux espagnols. Bref, une année de bons chiffres pour la plateforme, et mieux pour Minecraft, qui reste toujours aussi dominante dans les réseaux. Nous vous rappelons que cette année un spin-off du jeu a été publié en tant que RPG, dont nous avons parlé dans notre analyse de Minecraft Dungeons.

