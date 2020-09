Par Rodolfo León

04.09.2020 à 16h25

Enfin, l’attente est terminée depuis de nombreuses années, après des années de production, le jeu vidéo de Avengers de Marvel de Crystal Dynamics et Square Enix. À mesure que la date approchait, davantage de personnages se faisaient connaître qui seraient intégrés dans la liste des héros et des héroïnes, ainsi que qui leur prêterait leur voix.

Dans le compte officiel de Twitter du jeu vidéo, il a été annoncé qui rejoindra le casting des grandes voix. Kate évêque aura la voix de Ashly Burch, connu par des personnages comme Tiny Tina dans Borderlands 2 et Aloy dans Horizon Zero Dawn, Jennifer Hale sera celui qui jouera Maria Hill, avoir joué le commandant dans le passé Shepard dans Mass Effect, et finement Giacomo Gianniotti qui agit dans la série de L’anatomie de Grey, sera la voix de Clint Barton alias Hawkeye.

Veuillez accueillir trois acteurs de la voix phénoménaux dans le casting de Marvel’s Avengers! @Ashly_Burch en tant que Kate Bishop @ GiacomoKG en tant que Clint Barton @ JHaletweets en tant que Maria Hill Avengers, #Rassemblez! pic.twitter.com/wrbeJ1QeXn – Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) 2 septembre 2020

Au fil des semaines, nous verrons quels nouveaux personnages rejoignent le jeu et qui leur prêtera leur voix. Avengers de Marvel partira demain pour Xbox One, PC et PS4.

