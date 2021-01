Améliorations de la stabilité, corrections de bogues de mission et autres modifications du jeu CD Projekt.

Comme promis CD Projekt il y a quelques semaines, son nouveau jeu de rôle Cyberpunk 2077 va continuez à vous mettre à jour et à vous améliorer heures supplémentaires. Pour janvier et février de ce début 2021, ils avaient prévu deux grosses mises à jour pour corriger les erreurs et le premier est arrivé. Le patch 1.1 est maintenant disponible au téléchargement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Les utilisateurs de Stadia verront également les améliorations.

Comme annoncé par CD Projekt sur le compte Twitter officiel du jeu vidéo, cette mise à jour 1.1 semble provenir de Importance vitale car il “jette les bases” des prochains patchs qui viendront dans le jeu. Cette mise à jour se concentre sur l’amélioration de la la stabilité du jeu vidéo, avec des améliorations concrètes dans la utilisation de la mémoire de différentes zones du jeu, et en corrigeant divers bugs de diverses missions.

Meilleure utilisation de la mémoire dans Cyberpunk 2077

Probablement l’un des changements majeurs qui apporte la mise à jour 1.1 est le optimisation de l’utilisation de la mémoire dans “divers systèmes dans le jeu”. Par conséquent, le jeu a dû s’améliorer sur “les personnages, les interactions, la navigation, les vidéos de jeux, le feuillage, les effets laser, la mini-carte, les appareils, l’intelligence artificielle, le trafic routier, le système de dommages environnementaux, Lié au GPU et de plus”.

CD Projekt a corrigé des bugs qui empêchaient de progresser dans environ 10 missions du jeuEn plus de résoudre divers accidents (lié au chargement de parties sauvegardées ou au crash du jeu lors de son ouverture ou de sa fermeture, entre autres), CD Projekt a corrigé des erreurs qui ils ont entravé l’avancée dans environ 10 missions, donc si vous avez rencontré ce type de problème à un moment donné, il est probable que maintenant oui tu peux avancer sans difficultés.

Il semble également être définitivement fixé le problème de la corruption des fichiers de sauvegarde en raison de leur taille, ce qui n’a été corrigé que sur PC. “Correction du problème responsable de la surdimensionnement des sauvegardes et de la taille excessive des sauvegardes existantes (Cela ne corrigera pas les fichiers de sauvegarde du PC corrompus avant la mise à jour 1.06) », explique CD Projekt.

Correctifs spécifiques pour PlayStation, Xbox et PC

Comme d’habitude, chaque plateforme a reçu quelques paramètres uniques. Dans PS4 et PS5, la performance du des foules de gens, et sur les paramètres PS4 pour résoudre divers plantages. Dans Xbox One, Série S et Série X, la utilisation de la mémoire pour la création de personnages, de miroirs, de numérisation, de contrôle de caméra à distance et de menus (inventaire, carte).

Sur PC, quelque chose d’intéressant pour les utilisateurs de Steam: maintenant ce sera possible obtenir des réalisations dans le mode hors-lignetant qu’il est activé avant de démarrer le jeu. CD Projekt s’est excusé pour les problèmes du jeu au lancement et a assuré que travaillera dur pour atteindre le standard de qualité. L’entreprise a des détracteurs, mais aussi des défenseurs, tels que Gabe Newell, qui estime que c’est injuste avec l’étude polonaise.

