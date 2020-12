Avis très positifs sur le contrôleur PlayStation 5, bien qu’il y ait aussi quelques critiques sur le bruit de la console.

Cela fait quelques semaines que la PlayStation 5 est entrée dans les magasins du monde entier, assez longtemps pour avoir une bonne impression de la console et de ses jeux vidéo. Pour cette raison, dans 3DJuegos, nous vous avons posé des questions sur vos premiers jours avec PS5, en suivant l’exemple que nous avons commencé avec la Xbox Series quelques semaines auparavant. La réponse générale? Très satisfait de ce que propose la machine Sony.

PS5 est une machine qui ne décevra aucun utilisateur régulier de PlayStationFeelfist“Démarrez une génération avec deux jeux du premier jour comme Spiderman et Demon’s Souls […] Le SSD est merveilleux, il est super rapide, il s’agit pratiquement de mettre le Spiderman ou tout autre jeu et en moins de 8-10 secondes vous jouez déjà en sautant tous les temps d’intro et de chargement », a-t-il souligné X-Rapture-X, qui a aussi de bons mots pour la manette PlayStation 5. «À mon avis, DualSense est sans aucun doute la meilleure manette de la prochaine génération. C’est incroyable les choses qui peuvent vous faire ressentir, en particulier dans la salle de jeu de l’Astro, incroyable.

«Je pense que la PlayStation 5 est une machine qui ne décevra aucun utilisateur régulier de PlayStation», dit-il. Feelfist. “Leurs grandes valeurs telles que les blockbusters exclusifs convainquent dès le premier jour, en plus, ils ont réussi à prendre les devants avec une commande d’avant-garde ce qui a signifié un changement de génération à tous égards, réussissant à dissiper ce soupçon que de nombreux utilisateurs nourrissaient à l’égard de la technologie de contrôle de Sony. “Il a des sensations quelque peu différentes par rapport à la console elle-même.” Cela continue de présenter des inconvénients et nous continuons à en avoir petits bruits que certains d’entre nous comptaient ne pas avoir, d’ailleurs je ne pense pas qu’il y ait une justification pour une taille comme celle qu’elle a ».

La meilleure chose a été le catalogue de lancement, nous n’avons pas eu à attendre des mois pour recevoir des jeux sympasDans cette ligne ça bouge David-darko. “Pour le moment en général j’aime beaucoup la console mais j’aime bien ils doivent polir les choses Comme le fameux bruit du ventilateur qui si vous approchez votre oreille, vous pouvez l’entendre et qu’à la longue, peu importe combien de nettoyage est effectué, c’est toujours un ventilateur qui finira par sonner plus fort car la poussière s’accumule dans les zones impossibles à nettoyer et c’est quelque chose de physique qui tourne des milliers d’heures et cela a des conséquences néfastes sur tous les PC ».

DualSense est sans aucun doute le meilleur contrôleur de la prochaine génération X-Rapture-XLes temps de chargement minimum ont été l’un des détails les mieux appréciés par la plupart d’entre vous. “Les charges dans les jeux sont très rapides, en fait, dans Godfall, le jeu se charge plus rapidement sur PS5 que sur PC”, dit-il Monsieur pieuvre. Un autre de nos lecteurs les plus expérimentés s’est penché sur ces mêmes sentiments positifs. «Pour l’instant, je suis très content de la console. Elle ne fait aucun bruit, les téléchargements depuis le Store vont beaucoup plus vite, les temps de chargement sont très courts et le DualSense est incroyable», dit-il. Macija. “Mais pour moi, la meilleure chose a été le catalogue de lancement, nous n’avons pas eu à attendre des mois pour recevoir des jeux sympas, mais dès le premier jour, ils ont sorti des jeux comme Demon’s Souls, Miles Morales, Astrobot ou Valhalla. Je l’apprécie.” .

“La console a quelques bugs comme un bruit (je pense du lecteur) qu’elle fait de temps en temps et Demon’s Souls m’a posé des problèmes lors de son installation”, ajoute ce lecteur. «Aussi, en termes de design, les dossiers me manquent et je n’aime pas la nouvelle façon dont les trophées sont organisés», conclut-il.

En savoir plus: PS5 et Readers Say.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');