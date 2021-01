Ce sont les consoles et les jeux vidéo les plus vendus de 2020 aux États-Unis: Switch, PS5 et plus

Call of Duty: Black Ops Cold War a été le jeu le plus vendu de l’année tout au long de 2020.

En plus de regarder ce qui arrivera dans le futur, les premiers jours d’une nouvelle année servent également à faire le point sur l’année écoulée. Et grâce à cela, nous avons les données les plus intéressantes de l’année en termes de ventes de jeux vidéo et de consoles aux États-Unis. Quel a été le titre le plus vendu aux États-Unis? Nous voyons toutes les données reflétées sur ledit marché selon un rapport publié par Groupe NPD, dans lequel plusieurs détails très intéressants sont révélés.

Le rapport ne compte pas les ventes d’Animal Crossing au format numériqueLes tireurs ont toujours tendance à régner sur le marché nord-américain et, par conséquent, Call of Duty: Black Ops Cold War a été le jeu le plus vendu de 2020 aux États-Unis. De plus, la saga Activision a doublé depuis que Call of Duty Modern Warfare occupe la deuxième place. À la troisième place se trouve Animal Crossing: New Horizons, qui a été le jeu vedette du confinement dans le monde entier. Bien que les chiffres ne reflètent pas les ventes du jeu Nintendo au format numérique, donc en ajoutant ces données, il pourrait occuper une position plus élevée. Madden NFL 21 et Assassin’s Creed Valhalla ferment les postes d’honneur.

Les jeux les plus vendus de 2020 aux États-Unis

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Call of Duty: Guerre moderne

Animal Crossing: Nouveaux horizons *

Madden NFL 21

Assassin’s Creed: Valhalla

Le dernier d’entre nous: partie II

Fantôme de tsushima

Mario Kart 8: Deluxe *

Super Mario 3D All-Stars *

Final Fantasy VII: Remake

Les Avengers de Marvel

Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21 *

Super Smash Bros.Ultimate *

FIFA 21

Mortal Kombat 11

Dragon Ball Z: Kakarot

MLB The Show 20

CyberPunk 2077 *

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

* Ventes numériques non incluses.

Par curiosité, ajoutez que Cyberpunk 2077, mis en vente en décembre, a été le 19e jeu le plus vendu de l’année, et le deuxième en décembre, selon les données de NPD. De son côté, The Last of Us 2 a été le jeu exclusif PlayStation le plus vendu de 2020, et c’est le troisième de l’histoire en termes de revenus économiques pour Sony, après Spider-Man et God of War.

Quand il s’agit de matériel, Nintendo Switch était la console la plus vendue de 2020, étant la deuxième donnée la plus élevée pour n’importe quelle console dans l’histoire des États-Unis, ne restant que sous Wii en 2008. En deuxième position a été PS5 si l’on se réfère aux termes de ventes et de rebond économique en dollars; car en ce qui concerne les unités vendues, la PS4 occuperait cette position. Le rapport NPD n’inclut aucune mention des ventes XboxBien que Mat Piscatella, un analyste du cabinet de conseil, indique que les chiffres auraient pu être plus élevés s’il y avait plus de stock de PS5 et Xbox Series S.

Données millionnaires

Ce sont les meilleures données économiques du secteur ces dernières annéesOutre le classement des ventes, le groupe NPD a également fait le point sur les chiffres générés par l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis, où des records historiques ont été atteints. En informatique générale – y compris les consoles, les jeux et les accessoires – 56,9 milliards de dollars ont été générés, soit une augmentation de 27% par rapport aux données de 2019. L’année s’est clôturée avec 7,7 milliards de chiffre d’affaires au cours du mois de décembre, soit 25% de plus qu’à la même période de l’année précédente.

En segmentant les chiffres, les ventes de matériel ont dépassé 5,3 milliards de dollars pour toute l’année, le chiffre le plus élevé depuis 2011, lorsque 5,6 milliards de dollars avaient été facturés. Encore une fois, décembre est devenu le mois le plus puissant de l’année, avec 1,35 million généré sur les consoles de jeux vidéo.

Concernant les accessoires, on parle de 2,6 milliards de dollars générés en 2020, en augmentation à nouveau de 21% par rapport à l’année précédente. En décembre, 546 millions ont été générés. Comme curiosité, Dualsense, le nouveau contrôleur pour PS5, a été le contrôleur le plus vendu en 2020.

