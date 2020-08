La Xbox Series X remporte le prix du matériel le plus recherché de la Gamescom 2020.

L’été touche à sa fin. Après trois jours de jeux et de démonstrations en ligne, la Gamescom 2020 clôture le mois d’août avec l’annonce des gagnants à la récompenses équitables, allant des jeux les plus populaires au matériel le plus intéressant dans leurs pavillons virtuels. Les grands gagnants De ces deux catégories principales ne sont autres que Cyberpunk 2077 et Xbox Series X, bien qu’il existe également de nombreux autres gagnants dans le cadre du Récompenses de la Gamescom.

Développé par CD Projekt RED, auteurs de The Witcher 3, Cyberpunk 2077 est entré en 2020 comme l’un des jeux les plus attendus de toute la génération. Et les problèmes de retards mis à part, la vérité est que le désir du jeu reste très élevé, ce qui est évident avec sa victoire en tant que Le meilleur de la Gamescomainsi que le prix du fan de jeu « Most Wanted » de l’émission, ainsi que plusieurs prix supplémentaires.

Pour sa part, Xbox série x, La console de nouvelle génération de Microsoft, a remporté le prix pour Matériel ou technologie le plus souhaité de la Gamescom 2020. Bandai Namco a remporté le prix du meilleur catalogue du salon, grâce à des titres tels que Little Nightmares 2 et Project Cars 3, qui ont également eu leurs propres récompenses. Ensuite, nous vous montrons tous les gagnants des Gamescom Awards en 2020:

Prix ​​généraux

Le meilleur de la Gamescom: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED.

Matériel / technologie le plus souhaité: Xbox Series X, Microsoft.

Meilleur catalogue: Bandai Namco Entertainment.

Meilleure annonce: Inconnu 9: Réveil, Reflector Entertainment.

Meilleure présentation ou bande-annonce: Little Nightmares 2, Studios Tarsier

Meilleur spectacle: World of Tanks Blitz Gamescom Stream, Wargaming.

Meilleur streamer: Gamme Erik ‘Gronkh’.

Prix ​​le plus recherché du consommateur: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED.

Prix ​​Heart of Gaming: Indie Arena Booth, Super Crowd Entertainment.

Récompenses par catégorie

Meilleur jeu d’action: Star Wars: Squadrons, Electronic Arts.

Meilleur jeu d’action et d’aventure: Watch Dogs Legion, Ubisoft.

Meilleur RPG: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED.

Meilleur jeu de course: DiRT 5, Codemasters.

Meilleur jeu de sport: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Activision.

Meilleur simulateur: Projet CARS 3, Bandai Namco Entertainment.

Meilleur jeu de stratégie: Humankind, Amplitude Studios et SEGA Europe.

Meilleur jeu familial: KeyWe, Stonewheat & Sons.

Meilleur jeu en cours: Borderlands 3, 2K.

Meilleur remaster: Mafia: édition définitive, 2K.

Jeu le plus original: Voidtrain, Hypetrain Digital.

Meilleur jeu indépendant: Curieuse expédition 2, Maschinen-Mensch.

Meilleur jeu multijoueur: Opération: Tango, jeux intelligents.

Récompenses par plateformes

Meilleur jeu PC: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED.

Meilleur jeu Xbox: Dites-moi pourquoi, Microsoft.

Meilleur jeu Nintendo Switch: Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment.

Meilleur jeu PlayStation: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED.

