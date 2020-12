Les ventes physiques de Cyberpunk 2077 ont chuté de 92% après la semaine de sa sortie.

C’était peut-être Noël la semaine dernière, mais dans le magazine Famitsu, il n’y a pas de pause, et ils ont publié les données du ventes physiques de jeux vidéo au Japon pour la semaine avant Noël, du 14 au 20 décembre. Une liste à nouveau dominée par ce jeu de konami qui compte désormais 5 semaines consécutives en tête des charts, suivi du titre le plus vendu au pays tout au long de l’année: Animal Crossing: New Horizons.

Le premier de la liste, comme nous l’avons mentionné précédemment, n’est autre que Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, un titre exclusif du Japon qui n’a pas baissé de la première place depuis sa première en novembre, et qui avoisine déjà le million de jeux vendus au format physique. Dans son sillage, le dernier jeu Animal Crossing ajoute 95000 unités physiques supplémentaires pour un total de 6270353 exemplaires vendus dans le pays. Ceci uniquement au format physique et en seulement 9 mois de vie, où l’on se souvient qu’il avait déjà dépassé les 26 millions de jeux vendus dans le monde fin septembre, entre les ventes physiques et numériques.

De son côté, Cyberpunk 2077 passe de la deuxième place des charts à 28, avec une baisse de 92,67% des ventes la semaine dernière de sa première, peut-être causée par le lancement turbulent du jeu sur consoles. Le fait est que le top 10 Japon La saison de Noël est dominée par les jeux Nintendo Switch, et avant de sauter le pas, nous vous invitons à revoir avec nous l’analyse d’Animal Crossing: New Horizons, ainsi que l’analyse de Pikmin 3: Deluxe, pour revoir certains de ces titres mentionné ci-dessous:

Ventes de jeux (total cumulé)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 209 123 (964 207)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 95097 (6,270,353)

[NSW] Ring Fit Adventure – 58654 (2028444)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 44 450 (3 388 984)

[NSW] Pikmin 3 Deluxe – 40 359 (407 820)

[NSW] Minecraft pour Nintendo Switch – 35165 (1,654,462)

[NSW] Super Smash Bros.Ultimate – 33 475 (3 959 987)

[NSW] Super Mario Party – 30 046 (1 687 940)

[NSW] Super Mario 3D All-Stars – 28 102 (455 469)

[NSW] Jeux de clubhouse: 51 classiques mondiaux – 24,502 (479,976)



Nous passons au domaine des consoles, où hier nous vous disions déjà que la Nintendo Switch dépasse les 17 millions de consoles vendues au Japon. Comme vous pouvez l’imaginer, la machine Big N a été les plus vendus de la semaine par pas mal, avec une PlayStation 5 et une Xbox Series X qui sont encore alourdies par le manque de stock à Noël. Au total, Nintendo Switch a vendu 263304 consoles entre ses deux modèles, suivi de PS5 avec 17578 consoles entre les versions numériques et standard.

Ventes de la console (total cumulé)

Commutateur – 211725 (14,045,916)

Switch Lite – 51579 (3016285)

PlayStation 5 – 15 122 (196 099)

PlayStation 4 – 10 291 (7 702 754)

Édition numérique PlayStation 5 – 2 456 (45 863)

Nouveau 2DS XL (comprend 2DS) – 556 (1,749,048)

Xbox Series X – 268 (24 699)

Xbox Série S – 107 (6 520)

PlayStation 4 Pro – 52 (1 575 418)

Nouveau 3DS XL – 27 (5.888.925)

Xbox One X – 17 (21069)

Xbox One S – 16 (93 733)

