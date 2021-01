Bonne année! Nous sommes déjà en 2021 et il est donc temps de passer à autre chose et de dire au revoir à 2020. Cependant, il ne fait pas de mal de regarder en arrière à certains moments, comme à cette occasion, dans laquelle maintenant le Big N a rapporté les jeux les plus joués sur Nintendo Switch au cours de la dernière année. Pensez-vous savoir avec certitude qui a été numéro un? Eh bien, faites attention aux lignes suivantes pour ne manquer aucun détail!

Fortnite (et non Animal Crossing: New Horizons) est le jeu le plus joué en Europe en 2020 sur Nintendo Switch

Liste des jeux les plus joués sur Nintendo Switch en 2020: Fortnite Animal Crossing: New horizons Pokémon Sword Pokémon Shield Minecraft The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros.Ultimate Super Mario odyssey FIFA 20 New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Maker 2 Rocket League Luigi’s Mansion 3 Pokémon Let’s Go Pikachu Pokémon Let’s Go Evoli Splatoon 2 Super Mario Party Asphalt 9: Legends Fire Emblem: Three Houses

Par conséquent, grâce à cette liste, nous pouvons voir quels ont été les principaux goûts des joueurs de Nintendo Switch au cours de l’année écoulée et il est encore une fois plus que clair que, pour les goûts, les couleurs. Et vous, le jeu auquel vous avez consacré le plus d’heures tout au long de 2020 apparaît-il dans cette liste des 20 plus joués? Si oui, ne manquez pas l’occasion de commenter!

Source: Chaîne d’actualités Nintendo Switch

