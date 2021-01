Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 16:57

En raison de la pandémie de COVID-19[feminine, les ventes de jeux vidéo numériques ont explosé comme aucune autre année. Il est bien connu que PlayStation Store représente une importante source de profit pour Sony, et 2020 n’a pas fait exception. En fait, bon nombre de ses jeux propriétaires avaient de meilleurs rendements du côté numérique que du côté physique.

Play Station a révélé aujourd’hui quels étaient les jeux PSN les plus téléchargés au cours des 12 derniers mois, et sans plus tarder, nous partageons ici les 10 titres les plus populaires de PS5:

1. Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

3. Assassin’s Creed Valhalla

4. NBA 2K21

5. Les âmes du démon

6. Madden NFL 21

7. FIFA 21

8. Sackboy: une grande aventure

9. Immortels Fenyx Rising

10. Watch Dogs: Légion

Malgré un catalogue beaucoup plus large, la liste des jeux en PS4 Ce n’est pas très différent, et ici vous pouvez le voir vous-même:

1. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

2. GTA V

3. Call of Duty: Modern Warfare

4. Minecraft

5. Fantôme de Tsushima

6. The Last of Us Part II

7. NBA 2K21

8. NBA 2K20

9. Remake de Final Fantasy VII

10. Madden NFL 21

