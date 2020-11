Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 13h55

Bien qu’ils soient au milieu d’une pandémie, les jeux vidéo continuent de sortir et de se vendre très bien. Selon le rapport le plus récent du Groupe NPD, agence en charge du suivi des ventes de jeux vidéo États Unis, Octobre a donné des chiffres très impressionnants, et pas seulement cela, mais le Switch a réussi à occuper un grand nombre de places dans les tableaux.

Pour la première fois dans l’histoire de États-Unis, FIFA 21 a réussi à se positionner comme le titre le plus vendu du mois, dépassant même Madden NFL 21 et NHL 21. D’autre part, Fantôme de tsushima il s’est également vendu assez bien. Pendant ce temps, les consommateurs ont dépensé un total de 37,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière. Voici la liste complète:

1. FIFA 21

2. Madden NFL 21

3. Watch Dogs Legion

4. NHL 21

5. Mario Kart Live: Circuit à domicile

6. Super Mario 3D All-Stars *

7. Animal Crossing: Nouveaux horizons

8. Star Wars: Squadrons

9. Call of Duty: Modern Warfare

10. Crash Bandicoot 4: il est temps

11. Mario Kart 8: Deluxe

12. Fantôme de Tsushima

13. NBA 2K21 *

14. Avengers de Marvel

15. Super Smash Bros Ultimate

16. Ring Fit Adventure

17. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

18. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

19. Super Mario Party

20. Nouveau Super Mario Bros U Deluxe

Via: ResetEra

