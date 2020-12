Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 19:28

2020 a été une année difficile pour l’industrie du divertissement, mais étonnamment, bon nombre des jeux vidéo qui devaient faire leurs débuts au cours des 12 derniers mois ont réussi à nous parvenir à temps, contrairement à ce que l’on croyait. En fait, la popularité de ce média a beaucoup augmenté en raison de la pandémie et, par conséquent, des plateformes telles que YouTube et Twitch ils avaient plus de points de vue que d’habitude.

Dans le cas de Youtube, la liste des jeux vidéo les plus populaires sur la plateforme tout au long de cette année nous a déjà été révélée, et sans plus tarder, nous la partageons ici:

– Minecraft: 201 milliards de vues

– Roblox: 75 milliards de vues

– Feu libre de Garena: 72 milliards de vues

– Grand Theft Auto V: 70 milliards de vues

– Fortnite: 67 milliards de vues

Et d’un autre côté, nous avons également les jeux les plus regardés en direct:

1. Minecraft

2. Garena Free Fire

3. Fortnite

4. Grand Theft Auto V

5. PUBG Mobile

Comme tu as pu le voir Minecraft a été couronné le jeu le plus populaire de Youtube, tandis que FortniteÀ la surprise de beaucoup, il a à peine réussi à entrer dans le top 5 à la dernière place.

