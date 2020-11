En un clin d’œil, ce 2020 compliqué nous a quittés.Une nouvelle génération de consoles a officiellement démarré et après le mois intense de novembre a été en termes de premières, un mois de décembre un peu plus calme nous attend dans une certaine mesure Eh bien, en gros, ce sera la première la plus attendue de toute cette année et pendant longtemps en fait. C’est vrai, Cyberpunk 2077 arrive enfin sur le marché. Sans plus tarder, nous vous présentons la liste des jeux qui sortiront dans les quatre prochaines semaines. 1 Chronos: Avant les cendres (Switch, PS4, Xbox One, PC) Empire of Sin (Switch, PS4, Xbox One, PC) Frostpoint VR: Proving Grounds (PC) Twin Mirror (PS4, Xbox One, PC) Worms Rumble ( PS4, PS5, PC) 2 Sam & Max Save the World Remastered (Switch, PC) Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (Switch, PC) 3 Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS4) , PS5, PC) * Japan Haven uniquement (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X, PC) Immortals Fenyx Rising (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X, PC) PHOGS! (Switch, PS4, Xbox One, PC) Wildfire (Switch, PS4, Xbox One) 4 Dragon Quest XI S: Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC) Commandos 2 – HD Remaster (Switch) FIFA 21 (PS5, Xbox One , Xbox Series S | X) Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light (Switch) Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Switch) John Wick Hex (Switch, Xbox One) Madden NFL 21 (PS5, Xbox One, Xbox Series S | X) Tanuki Sunset (PC) 7 Drawn to Life: Two Realms (Switch, PC) 8 Call of the Sea (Xbox One, Xbox Series S | X, PC) Destiny 2 (PS5, Xbox One, Xbox Series S | X) Puyo Puyo Tetris 2 (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X) 9 Woodsalt (Switch, PC) 10 Brigandine: The Legend of Runersia (PS4) Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) Sword of the Necromancer (Switch, PS4, Xbox One, PC) 11 Medal of Honor: Above and Beyond (PC) 15 Collection de SaGa: Final Fantasy Legend (Switch) 16 MXGP 2020 (PS4, Xbox One, PC) 17 Misshitsu no Sacrifice (Switch, PC) 22 Override 2: Super Mech League (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X, PC) 23 Qui est ton papa? (Xbox One, PC) 24 Earth Defense Force: World Brothers (PS4, PC) * Japon uniquementLe message Voici les jeux vidéo sortis en décembre! est apparu pour la première fois sur Atomix.