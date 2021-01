Nous avons enfin laissé derrière nous la compliquée 2020 et il est temps de commencer un nouveau cycle. Bien sûr, nous devons continuer à prendre soin de nous, mais sans aucun doute de nouveaux airs sont respirés. Bien que nous ne puissions pas nous plaindre que la pandémie a arrêté l’industrie, savoir ce que réserve cette année est très excitant. Par conséquent, nous vous présentons tous les jeux qui seront lancés en janvier. Bonne année! 8 Iris.Fall (Switch, PS4, Xbox One) 12 Five Nights at Freddy: Core Collection (Switch, PS4, Xbox One) 14 MXGP 2020 (PS5) Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition (Switch, PS4, Xbox One, PC) 20 Hitman 3 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC) 21 Ride 4 (PS5, Xbox Series X | S) Skul : The Hero Slayer (PC) 22 Bladed Fury (Switch, PS4, Xbox One) 26 Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (Switch, PS4, PS5, PC) Cyber ​​Shadow (Switch, Ps4, Xbox One, PC) Stronghold: Warlords (PC) 28 Ar Nosurge DX (Switch, PS4, PC) * Japon uniquement Ciel Nosurge DX (Switch, PS4, PC) * Japon uniquement Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch, PS4) * Japon uniquement Gal * Gun Retourne (Switch, Xbox One) Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift (Switch, PS4, PC) The Medium (Xbox Series X | S, PC) Sword of the Necromancer (Switch, PS4, Xbox One, PC) Collection (Xbox One, PC) 29 Buddy Mission: Bond (Switch) * Japon uniquement Gods Will Fall (Switch, PS4, Xbox One, PC) Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde: La prophétie du trône (Switch, PS4 , PC) Le post Ce sont les jeux vidéo qui sortent en janvier! est apparu pour la première fois sur Atomix.