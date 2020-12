2020 a été une année assez chaotique, mais malgré tout, nous avons eu plusieurs événements qui nous ont laissé des moments très mémorables. Bien sûr, Internet est impitoyable et, comme d’habitude, les réseaux ont été inondés de mèmes pour le malheur de chacun. Le monde des jeux vidéo ne fait pas exception, et nous partageons ici les meilleurs mèmes de l’année.

Pas lié aux jeux vidéo, mais Oscars 2020 Ils nous ont apporté des moments très amusants et voici quelques-uns des meilleurs:

Les #Oscars 2020 Simpsonized. # Oscar2020 pic.twitter.com/XzaauRVcln – Alexis Romero🏳️‍🌈🎄 (@alexisromloz) 9 février 2020

Voici un guide des films nominés pour # Oscar2020 😜 pic.twitter.com/go0d8Gzx5r – Led Cárdenas (@ledcardenas) 9 février 2020

Moi qui vient travailler le lundi. #Oscars # Oscar2020 #jasonderulo pic.twitter.com/0zikcTqVgr – 🎁🎄 Opinionist 📣 (@EricTamezNews) 9 février 2020

D’autre part, la révélation de la conception du PS5 Cela nous a également apporté des moments très amusants:

Que la guerre de la console commence pic.twitter.com/1CDni9iKjt – 🚑🎃 𝕰𝖘𝖕𝖔𝖔𝖐𝖞 𝕭𝖔𝖗𝖎𝖘 💀 (@BBQbee) 11 juin 2020

Les mèmes de conception PS5 ont commencé fort pic.twitter.com/C7nwEg4W17 – Tom Warren (@tomwarren) 11 juin 2020

Memes PS5 – Playstation 5 pic.twitter.com/btMx2tGuqq – Vampitech (@Vampitech) 11 juin 2020

Partir avec quelque chose de plus spécifique, FIFA 21 a eu une sortie assez désastreuse, grâce à sa couverture “intéressante”:

Couverture de # FIFA21 comme: pic.twitter.com/S4tIGYTRRi – Cartoonología # EnCasa🎅🏼🎄 (@cartoonologia) 22 juillet 2020

Quand est la couverture pour? # FIFA21 pic.twitter.com/i1TgcrpOmt – The JC (@ JC_S20) 22 juillet 2020

OFFICIEL. Kylian Mbappé est le propriétaire de la couverture de # FIFA21, qui sera mise en vente le 9 octobre prochain. pic.twitter.com/Ew3BOBIUJP – Arturo Garza🔥 (@ArturoGzaV) 22 juillet 2020

De toute évidence, la présentation du Vitrine des jeux Xbox Cela a également apporté des moments très emblématiques, et voici quelques-uns d’entre eux:

Je suis resté comme ça, #XboxGamesShowcase

Xbox, la console la plus puissante du monde pic.twitter.com/SpLCVjqiWz – Aleclaus ™ 🎄🎁🎉🎅 (@AlejandroTamex) 23 juillet 2020

Conférence Xbox résumée #XboxGamesShowcase pic.twitter.com/JpCFoXMxvT – Le Jibaro (@LeJibaro) 23 juillet 2020

Ce 2020 sera enfin l’année de la xbox et sinon de 2021 #XboxGamesShowcase pic.twitter.com/ev1kQjkhD8 – 🐲NAVI (@naviicat) 23 juillet 2020

Combien sont prêts à voir le nouveau halo # XboxGamesShowcase #Xbox pic.twitter.com/89YxJRUfxl – Aless001 (@ brayan_1177) 23 juillet 2020

Craig, l’emblématique Brute de Halo Infinite, Il a également beaucoup donné à parler grâce à son design spécial

le banni dans Halo Infinite ressemble à pic.twitter.com/VBA7JiLyCh – Vik (@ VikW988) 24 juillet 2020

Ce mec pic.twitter.com/cVYeFY50aN – Cap ☆ (@CaptainGalxy) 24 juillet 2020

Capture en jeu du nouveau Halo Infinite pic.twitter.com/3Upde8TlDr – ioNKi internetil (@ ioNKi8) 24 juillet 2020

Si il Xbox Series S Il n’est pas non plus enregistré à partir des mèmes et vous pouvez voir ici certains des plus drôles:

J’ai plus aimé la forme de cube que la série xbox aurait supposément… pic.twitter.com/9cNgzO0CBT – CARLITOS (@ Carloszar238) 8 septembre 2020

Suis-je le seul à apprécier le design de la Xbox Series S? pic.twitter.com/uQBPKJvNzt – Velma Dinkly (Lil Bish) (@ Davitz11) 8 septembre 2020

La Xbox Series S ressemble à une machine à laver à chargement frontal, rien ne changera d’avis. #XboxSeriesS pic.twitter.com/VGUMD9qLN4 – Mark Medina 🎄🎁 (@Mark_Medina) 8 septembre 2020

La bonne chose à propos de la Xbox Series S est que dans Animal Crossing, vous pouvez également l’acheter #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/jgk9Ueinqr – Pauloma (@cecilos) 8 septembre 2020

Aussi bien que Xbox avait des mèmes, il PS5 il n’est pas enregistré et ce sont les meilleurs de la vitrine d’il y a quelques mèmes:

L’inspiration de mon quotidien # PlayStation5 pic.twitter.com/PaJCekgkdG – AELM Gameplaystation (@ ToonWorld06) 12 septembre 2020

19 novembre # PS5 pic.twitter.com/TYf7A4FHKk – Edgar Vicedo (@edgarvicedo) 16 septembre 2020

pic.twitter.com/FiSWPcP3qg – ✨ Storm Yorha ✨ (@StormYorha) 16 septembre 2020

Je ne peux pas croire que Silent Hill leur ait divulgué juste avant la conférence PS5 pic.twitter.com/5lGuhrgjYN – Garrus (@SrGarrus) 16 septembre 2020

Il y a quelques mois, il a été révélé que Microsoft acheté à Bethesda, et Internet s’est laissé emporter par tout:

Microsoft lors de la visualisation d’un studio de jeux vidéo pic.twitter.com/gWG0eXXW5V – Danikyo ❄️ (@soydanikyo) 21 septembre 2020

Réunion de famille maladroite .. #Bethesda #Xbox pic.twitter.com/nkyCSeT77G – Kru (@Kruithne) 21 septembre 2020

Des employés de Bethesda croisant le chemin des employés d’Obsidian dans les bureaux de Microsoft pic.twitter.com/as8Zxyp9rN – ル カ ム 🎅 Lukam 🎄 (@LukamGarcia) 21 septembre 2020

Donc, la situation actuelle entre Microsoft et Sony 😂 pic.twitter.com/bjRpzLUUzv – Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) 21 septembre 2020

Et pour couronner le tout, le dernier délai de Cyberpunk 2077 Cela a également provoqué la colère et le rire de nombreux fans:

Après le nouveau délai # Cyberpunk2077, nous avons remarqué que le modèle utilisé par #CDProjekt ne nous apporte que de mauvaises nouvelles, nous partageons donc le modèle pour que vous puissiez l’utiliser à bon escient. : v pic.twitter.com/2y9CZHh4tY – The Hive Gaming (@TheHiveGamingMX) 27 octobre 2020

Quand je vois une zone de texte jaune du cyber punk pic.twitter.com/Wiq76Wcz11 – 💀phoenix💀 (@ maskedphant0m) 27 octobre 2020

pic.twitter.com/Ff786tzZPS – lil coochie mane (@BuddyPixy) 27 octobre 2020

# Cyberpunk2077 n’est pas le nom, c’est l’année de sa sortie. pic.twitter.com/mgVuhItxk3 – Korobeiniki (@Korobeiniki_co) 27 octobre 2020

Et pour vous, quel a été votre préféré de l’année?