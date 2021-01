Ce sont les nominés pour les DICE Awards 2021, avec The Last of Us 2 et Ghost of Tushima avec le plus de mentions

Hades est un autre favori, suivi de Half Life Alyx, Spider-Man Miles Morales et Ori and the Will of the Wisps.

Personne ne peut nier que 2020 a été une grande année pour le monde des jeux vidéo, avec une grande variété et quantité de jeux d’une qualité énorme, et beaucoup d’entre eux ont été nominés dans la 24e édition du déjà traditionnel Prix ​​DICE, qui ont fait de The Last of Us Part 2 le favori de l’événement avec 11 nominations, y compris le jeu de l’année; quelque chose qui a conduit l’équipe Le chien méchant à remercier pour cette reconnaissance.

Félicitations bien méritées pour continuer à repousser les limites de la créativité, des histoires et de la technologie Meggan ScavioCette aventure d’action brutale et spectaculaire pour PS4 est suivie par Ghost of Tsushima avec 10 nominations, et un peu plus loin, le surprenant Hadès avec 8 nominations. En tout, 57 matchs de 2020 ont été inclus dans cette nouvelle édition des DICE Awards, avec des œuvres exceptionnelles telles que Half Life: Alyx, Ori and the Will of the Wisps et Spider-Man Miles Morales parmi les plus nominées, avec cinq nominations chacune.

“Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du jury, qui ont continué à consacrer leur temps, leur énergie et leur expérience à l’évaluation et à la sélection des nominés aux DICE Awards”, a déclaré la présidente de l’Académie interactive des arts et des sciences, Meggan Scavio . “Et à tous nos finalistes, des félicitations bien méritées pour avoir continué à repousser les limites de la créativité, de la narration et de l’innovation technologique. Nous sommes impatients de célébrer vos réalisations lors de la 24e édition des DICE Awards!”

Bien sûr, dans ces nominations, les jeux candidats pour remporter le GOTY attirent toujours l’attention, et dans cette édition des DICE Awards, les nominés sont les suivants.

Nominés à GOTY 2020 aux DICE Awards

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de tsushima

Enfers

Le dernier d’entre nous, partie 2

Il existe de nombreuses catégories dans cette édition, nous vous recommandons donc de jeter un œil à la liste des jeux nominés aux DICE Awards 2020, mais ici nous mettrons en évidence certains des plus intéressants:

Meilleure direction artistique

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Fantôme de tsushima

Enfers

Le dernier d’entre nous, partie 2

Meilleur personnage

Abby (Le dernier d’entre nous 2)

Eivor Varinsdottir (Assassin’s Creed Valhalla)

Zagreus (Hadès)

Ellie (Le dernier d’entre nous 2)

Miles Morales (Spider-Man Miles Morales)

Meilleure bande son

Ori et la volonté des feux follets

Fantôme de tsushima

Charogne

Le sans chemin

Petit orphée

Meilleure histoire

13 Sentinelles: Aegis Rim

Le dernier d’entre nous, partie 2

Fantôme de tsushima

Kentucky Route Zero: Édition TV

Enfers

