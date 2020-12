Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année en cours est sur le point de se terminer et, comme à d’autres occasions, un décompte est fait pour voir ce que cette période nous a laissé. Dans l’industrie du jeu vidéo, il ne fait pas exception. Il est courant qu’il y ait des événements spéciaux pour reconnaître les meilleurs jeux de l’année, mais tout comme il y avait des productions mémorables, il y en avait aussi d’autres qui ont attiré l’attention sur leurs lacunes. Il existe de nombreuses façons d’identifier quels jeux étaient et l’un d’entre eux est via Metacritic, qui montre les titres les moins bien notés de 2020.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Metacritic est un site qui est chargé de collecter les avis des membres des critiques spécialisés et des utilisateurs. Grâce à ces informations, les personnes qui consultent cette page peuvent voir à quel point la réception d’un jeu a été bonne, ce qui est affiché avec une note moyenne, soit uniquement à partir des avis des utilisateurs ou des membres des critiques spécialisés.

Eh bien, vers la fin de l’année, nous savons déjà quels sont les 10 jeux qui ont eu les pires notes de 2020 accordées par les critiques approuvées sur le site. Avant, sachez que seuls les titres ayant reçu plus de 7 avis sont répertoriés.

métacritique

De mauvaises performances et une optimisation nuisent à de nombreux jeux

En premier lieu indésirable se trouvait Tiny Racer, un indie développé par IceTorch pour Nintendo Switch, que les utilisateurs ont noté négativement (29 sur 100) en particulier pour son mauvais gameplay. Ce titre n’a peut-être pas été l’une des sorties les plus populaires de l’année, mais il y avait aussi des titres avec plus de valeur de production, comme l’adaptation de The Elder Scrolls: Blades pour Nintendo Switch, qui a marqué 42 points en moyenne.

Un autre titre qui était également présent sur la liste était Remothered: Broken Porcelain, qui avait généré de bons niveaux d’attente, mais malheureusement, l’expérience était épuisée par plusieurs erreurs de conception, ce qui dans presque tous les titres de la liste était la principale plainte que le était là.

Parmi les premières places se trouve le titre Fast & Furious Crossroads, un jeu qui cherchait à amener l’action de la franchise cinématographique aux jeux vidéo, mais le résultat laissait beaucoup à désirer. Le cas le plus frappant est peut-être celui de XIII Remake, un titre qui cherchait à ramener l’expérience de la livraison originale qui a fait ses débuts il y a près de deux décennies. Cependant, il a échoué dans son exécution et l’expérience, selon de nombreux utilisateurs, ne s’est pas beaucoup améliorée par rapport à l’original à un tel point qu’ils préfèrent même l’ancienne version, ce qui l’a fait rester en position 2 (la version Xbox One) avec 32 points.

Les 10 pires jeux de 2020 selon Metacritic

Tiny Racer (Nintendo Switch) – 29 XIII Remake (Xbox One) – 32 Dawn of Fear (PlayStation 4) – 33 Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 Arc of Alchemist (Nintendo Switch) -36 Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 Tamarin (PlayStation 4) – 40 Street Power Soccer (PlayStation 4) – 41 Gleamlight (Nintendo Switch) – 42 The Elder Scrolls: Blades (Nintendo Switch) – 42

Que pensez-vous de cette liste? Êtes-vous d’accord avec ces notes? Avez-vous essayé un titre là-bas? Dites le nous dans les commentaires.

Au contraire, et à l’occasion des adieux à la génération des consoles, chez LEVEL UP nous avons dressé une liste des meilleurs jeux de la génération qui, selon le jugement du staff, étaient ceux qui ont le plus brillé sur PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous invitons pour le lire sur cette page et faites-nous savoir si vous êtes d’accord ou vous pouvez même partager votre sélection avec nous.

