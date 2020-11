La nouvelle génération signe une première marquée par la demande et le manque de stock.

PlayStation 5 et Xbox Series X sont ici, tous deux accompagnés de leurs modèles PS5 Digital Edition et Xbox Series S.La nouvelle génération de consoles a fait ses débuts avec beaucoup de force partout dans le monde, chacun épuisant toutes ses unités disponibles. Et en effet, Microsoft et Sony affirment qu’il s’agit du meilleur lancement de tous les temps de leurs marques respectives. Maintenant, et grâce à notre camarade Vandal, nous pouvons connaître le nombre de consoles vendues pour PS5 et Xbox Series En Espagne pendant la première semaine de chacun.

La meilleure première d’un ordinateur de bureau Sony en EspagneSelon le support susmentionné, la PS5 a signé la meilleure première d’une console de bureau Sony en Espagne. Au total, au cours de sa première semaine, un total de 43 000 consoles PS5, dont 38 000 correspondent au modèle standard, avec un lecteur de disque à 499 euros, et 5 000 avec la maquette numérique de 450 euros. C’est une première mieux que vos anciens ordinateurs de bureau, mais ce n’est pas la meilleure première historique de Sony en Espagne. Cet honneur est allé à PSP avec 54 200 unités.

Lancement de la PlayStation en Espagne (ordinateur de bureau)

PS5 (19 novembre 2020): 43 000 consoles.

PS4 (29 novembre 2013): 38 000 consoles.

PS3 (23 mars 2007): 35 000 consoles.

PS2 (24 novembre 2000): 40000 consoles.

25,5% de la Xbox vendue correspondent au modèle SLes chiffres exacts de la première PlayStation sont inconnus. Quant à l’autre femme principale ce mois-ci, Série Xbox, La nouvelle plateforme de Microsoft a vendu un total de 14 100 consoles en Espagne au cours de sa première semaine, dont 10 500 parts correspondent à la série X de 499 euros et 3 600 parts à la série S de 299 euros. Cela suppose une première pratiquement identique à celle de ses deux derniers prédécesseurs, comme indiqué dans Vandal:

Xbox lance en Espagne

Xbox Series X et S (1er novembre 2020): 14100 consoles.

Xbox One (22 novembre 2013): 15 000 consoles.

Xbox 360 (2 décembre 2005): 14 900 consoles.

Étant donné que les deux plates-formes ont épuisé leurs unités, il est fort probable que les ventes de PS5 et Xbox Series aient été vues. limité par la disponibilité plus que par demande, ce qui est également arrivé avec le lancement des consoles au Japon. C’est pourquoi ces données sont plus intéressantes au niveau du savoir mappage de la console pour chaque pays, que la demande elle-même pour les produits. Dans tous les cas, si vous souhaitez revoir ce que propose chacune des consoles, alors que nous commençons une nouvelle génération de jeux, ne manquez pas l’analyse de PlayStation 5 ou l’analyse de Xbox Series X et S.

