Le jeu vidéo situé dans l’univers du Seigneur des Anneaux a été lancé sur le marché il y a plus de six ans.

Divertissement interactif Warner Bros. a confirmé que certaines fonctions de Terre du Milieu: Ombre du Mordor ils ne seront plus disponibles une fois que les serveurs auront fermé cette prochaine 31 décembre sur PC, PS4 et Xbox One. Ci-dessous, nous partageons la liste des services concernés pour la production que l’éditeur a partagés via les différentes plateformes d’achat.

La fonction Forge of Nemesis ne sera plus disponible. En conséquence, les joueurs ne pourront plus transférer leur ennemi du jeu Middle-earth: Shadow of Mordor vers Middle-earth: Shadow of War.

Les missions de revanche et les classements ne seront plus disponibles.

WBPlay ne sera plus disponible, mais tous les joueurs seront automatiquement récompensés par les runes épiques Orc Hunter et Spawn.

Terre du Milieu: les ombres du Mordor célébrées le 30 septembre six ans depuis son lancement, emmenant les joueurs dans l’une des meilleures aventures de l’univers fantastique créé par Tolkien, avec une histoire originale développée des années avant les événements du Seigneur des anneaux qui a valu aux responsables d’obtenir jusqu’à un demi-mille différents récompenses.

Dans 3DJuegos nous avons apprécié dans l’analyse de Shadows of Mordor que nous étions face à un titre “varié, plein de choses à faire et extrêmement absorbant, ce titre regorge de plaisir partout, que vous soyez fan de la fantaisie de Tolkien ou non.”

Le jeu vidéo s’est poursuivi des années plus tard avec Middle-earth: Shadow of War, l’une des grandes incitations offertes ce mois-ci avec PS Plus. Pour le moment on ne sait pas sur quoi ses créateurs travaillent actuellement.

