Le marché des jeux vidéo numériques a augmenté de 12% par rapport à 2019, tiré par le verrouillage.

Call of Duty: Modern Warfare est le jeu payant qui a généré le plus de revenus de 2020, et de loin. Cela se reflète dans le rapport annuel SuperData sur le marché du jeu vidéo numérique pour l’année complète, qui parle croissance significative des revenus mondiaux de l’industrie, tirés par le confinement et distanciation sociale qui ont joué dans la période.

55% de la population américaine a joué à des jeux vidéo en 2020Plus précisément, les revenus numériques du secteur ont augmenté de 12% par rapport à 2019, pour un total qui atteint 139,9 milliards de dollars en 2020. «La pandémie a défini le marché du jeu vidéo en 2020, le public étant contraint de reste à la maison et interagissez à distance “, indique le rapport, qui indique que les jeux occidentaux connaissent la croissance la plus rapide.” Plus de la moitié des habitants des États-Unis (55%) ont joué à des jeux vidéo en raison de la première phase des confinements », ajoutent-ils.

Dans ce, les jeux gratuits représentent 78% des revenus numériques totaux de l’industrie, où les marchés asiatiques représentent 59% de ce pourcentage. Pour sa part, le jeux payants a augmenté de 28% d’une année sur l’autre, grâce aux sorties solo de Triple-A, ainsi qu’aux franchises sportives NBA 2K et FIFA. Nous vous rappelons que NBA 2K21 a été le jeu qui a généré le plus de revenus du mois lors de sa première, tandis que le dernier opus de FIFA a été – pour la première fois dans l’histoire de la saga – le jeu le plus vendu du mois aux États-Unis. sa libération.

Les jeux gratuits représentent 78% des revenus numériques mondiauxD’autre part, les revenus du segment de réalité virtuelle croître de 25% à 589 millions de dollars en 2020, grâce au lancement d’Oculus Quest 2 et de jeux comme Half-Life Alyx. Mais revenons aux jeux payants, et comme nous l’avons mentionné au début, Call of Duty: Guerre moderne a été le grand gagnant de ce 2020 en termes de revenus, avec 1 913 millions de dollars collectées. Presque le double de celui du deuxième jeu payant le plus rentable, FIFA 20, avec 1083 millions.

Le jeu gratuit avec les revenus les plus élevés Il a généré Honor of Kings avec 2,4 milliards de dollars, suivi par Peacekeeper Elite avec 2,32 milliards et Roblox avec 2,29 milliards. Il est particulièrement intéressant de noter que Fortnite est exclu du top 10 des jeux gratuits les plus rentables: «Bien que Fortnite ait généré plus d’un milliard en 2020, a eu une grande compétition sur plusieurs fronts. Les fans de tir d’antan ont préféré Call of Duty Warzone pour une expérience plus sérieuse, tout en les jeunes ont choisi pour la grande quantité de contenu utilisateur sur Roblox. “

Ensuite, nous vous montrons les listes avec les jeux qui ont obtenu le plus de revenus en 2020, toujours en référence aux revenus numériques (ventes de copies numériques, micropaiements, contenus, extensions, etc.). Et, bien sûr, n’hésitez pas à revoir notre analyse de Call of Duty: Modern Warfare et l’analyse de Call of Duty: Warzone, pour mieux comprendre le succès de ce titre.

Meilleurs jeux payants de 2020

Call of Duty: Guerre moderne

FIFA 20

Grand Theft Auto V

NBA 2K21

NBA 2K20

Call of Duty Black Ops Guerre froide

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Cyberpunk 2077

Les sims 4

DOOM Eternal

Jeux gratuits avec le plus de revenus de 2020

Honneur des rois

Peacekeeper Elite

Roblox

Feu libre

Pokemon aller

League of Legends

Candy crush saga

AFK Arena

Gardenscapes – Nouveaux Acres

Dungeon Fighter en ligne

