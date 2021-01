La version PC de Death Stranding remporte le prix du gameplay le plus innovant, entre autres curiosités.

Nouvelle année nouvelle vie. Et aussi de nouveaux prix à distribuer. Comme chaque année, Steam a annoncé cette semaine les gagnants du Prix ​​Steam 2020, Le «gala» des récompenses privées de Valve où les joueurs sur PC votent pour les meilleurs jeux de l’année dans une douzaine de catégories différentes. Bien que le prix dont tout le monde aspire – et qui donne toujours quelque chose à dire – est le GOTY 2020. Le prix du jeu de l’année, qui est dit en espagnol. Un prix qui a déjà un propriétaire: Red Dead Redemption 2.

Il n’a pas été nominé l’année dernière en raison de sa sortie en décembre.Publié dans ordinateurs le 5 décembre 2019, le monde ouvert occidental par Rockstar Games a été exclu du vote pour Steam’s GOTY 2019 en raison de ses dates, c’est pourquoi il a été nominé pour le prix de cette année. Et tu vois ça Les joueurs sur PC le voulaient, puisqu’il a imposé des titres comme DOOM Eternal et Hadès pour être couronné le meilleur jeu des Steam Awards 2020.

Mais ce n’est pas la seule récompense de certains prix choisis par les joueurs, qui ont voté pour leurs jeux préférés dans un total de 10 catégories différentes. Au-delà de “GOTY”, d’autres jeux comme Half-Life: Alyx se sont démarqués comme le meilleur jeu VR de l’année, tandis que Hideo Kojima et son équipe remportent le prix pour Gameplay le plus innovant via la version PC de Death Stranding sortie l’été dernier.

Ensuite, nous vous montrons tous les gagnants des Steam Awards 2020, divisé par catégories et avec le reste des nominés pour chaque prix. Bien sûr, si vous ne les avez pas encore lus, nous vous recommandons de jeter un œil à l’analyse de Red Dead Redemption 2 dans sa version PC, ainsi qu’à l’analyse de Death Stranding sur ordinateur, et enfin, à l’analyse de Half-Life: Alyx pour VR. De même, dans cette autre liste, vous pouvez consulter les jeux les plus vendus de 2020 sur Steam.

Gagnants des Steam Awards 2020

Jeu de l’année (GOTY 2020)

Gagnant: Red Dead Redemption 2.

Enfers.

DOOM Eternal.

Fall Guys: Ultimate Knockout.

Échouement mortel

Jeu de réalité virtuelle de l’année

Gagnant: Demi-vie: Alyx.

Phasmophobie.

La salle VR: une matière sombre.

Thief Simulator VR.

Escadrons de Star Wars

Avec amour et dévouement

Gagnant: Counter Strike: Offensive mondiale.

Parmi nous.

Terraria.

The Witcher 3: Wild Hunt.

No Man’s Sky

Mieux avec des amis

Gagnant: Fall Guys: Ultimate Knockout.

Mer des voleurs.

Borderlands 3.

Deep Rock Galactic.

Risque de pluie 2

Le gameplay le plus innovant

Gagnant: Death Stranding.

Contrôle: Ultimate Edition.

Superliminal.

Noita.

Abattre

Excellent jeu riche en histoires

Gagnant: Red Dead Redemption 2.

Detroit: Devenez humain.

Mafia: édition définitive.

Metro Exodus.

Horizon Zero Dawn: édition complète

Meilleur jeu que pire on vous donne

Gagnant: Légendes Apex.

Crusader Kings III.

Ghostrunner.

FIFA 21t.

GTFO

Style visuel exceptionnel

Gagnant: Ori et la volonté des feux follets.

Battlefield V.

Il n’y a pas de jeu.

Marvel’s Avengers.

Black Mesa: édition définitive

Meilleure bande son

Gagnant: DOOM Eternal.

Halo: la collection Master Chief.

Helltaker.

Besoin de vitesse: chaleur.

Personne 4 Doré

Asseyez-vous et détendez-vous

Gagnant: Les Sims 4.

Microsoft Flight Simulator.

Satisfaisant.

Jeu d’oie sans titre.

Factorio

En savoir plus: Steam, Red Dead Redemption 2, Steam Awards, GOTY 2020, Half-Life: Alyx, Death Stranding, Ori and the Will of the Wisps et PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');