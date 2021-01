Une montagne de jeux en tout genre, proposés tout au long de l’année pour les abonnés Microsoft.

Nous approchons d’une année 2020 qui, oui, a été beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraissait en janvier. Mais il nous a aussi offert toute une montagne d’aventures à jouer à travers le typique jeux gratuits offert par chaque plateforme. Dans le cas de Microsoft, les utilisateurs Xbox Live Gold – et donc Xbox Game Pass Ultimate – ont pu profiter 4 jeux gratuits chaque mois pour Xbox 360 et Xbox One, et tous compatibles avec la nouvelle génération Xbox Series X.

En fait, la semaine dernière, nous connaissions les 4 jeux Xbox Live gratuits en janvier 2021. Mais avant de dire au revoir à l’année, chez 3DJuegos nous voulions revoir tous les jeux d’or 2020. Une période qui a commencé avec Batman de Telltale en janvier et ses intrigues à travers les rues de Gotham, et que nous avons clôturée en décembre avec le Saints Row incroyablement explosif: Gat Out of Hell. Tout cela sans oublier de superbes propositions Triple A comme The Division, et des aventures lovecraftiennes comme Call of Cthulhu, qui ont été proposées tout au long de l’année.

Janvier Styx: Shards of Darkness Tekken 6 Batman: The Telltale Series Lego Star Wars 2: The Original Trilogy Février Fable Heroes TT Isle of Man Call of Cthulhu Star Wars Battlefront March Castlevania 2: Lords of Shadow 2 Batman: The Enemy Within – La saison complète Sonic Generations Shantae: Half-Genie Hero April Fable Anniversary Project Cars 2 Toybox Turbos Knights of Pen and Paper May Sensible World of Soccer V-Rally 4 Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Overlord 2 juin Détruisez tous les humains! Shantae and the Pirate’s Curse Sine Mora Coffee Talk July Saints Row 2 WRC 8 Dunk Lords Juju August MX Unleashed Portal Knights Red Faction 2 Override: Mech City Brawl September Blob 2 Tom Clancy’s The Division The Book of Unwritten Tales 2 Armed and Dangerous October Slayaway Camp : Butcher’s Cut Sphinx and the Cursed Mummy Costume Quest Maid of Sker November Aragami: Shadow Edition Full Spectrum Warrior Lego Indiana Jones Swimsanity! Décembre Saints Row: Gat Out of Hell The Raven Remastered Bleed 2 Stacking

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez consulter tous les jeux 2020 avec de l’or mois par mois, afin que vous puissiez facilement évaluer l’année des jeux que Xbox nous a proposés. Et, aussi, pour que vous donniez une chance à ces jeux que vous avez peut-être ajoutés à vos comptes, et que vous avez oublié d’essayer à l’époque. Bien sûr, sur notre site Web, vous pouvez également consulter la liste de tous les jeux PS4 et PS5 gratuits avec PS Plus en 2020.

Alors que cette liste de jeux c’est immense, le grand protagoniste de l’année sur les plateformes Microsoft a été le Xbox Game Pass, qui n’a cessé d’augmenter son catalogue de mois en mois, et ce même décembre a accueilli des jeux tels que Code Vein et Skyrim. Une année pleine de grandes aventures Pour tout le monde, et avant de dire au revoir, il ne reste plus qu’à poser une question: quel a été votre jeu préféré des Games With Gold 2020?

