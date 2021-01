Le service en ligne de PlayStation clôt une année remplie de grands jeux pour ses abonnés.

Aujourd’hui, un an se termine et le suivant est le bienvenu. Aujourd’hui ferme 365 jours de grands jeux et expériences. Et aujourd’hui aussi, 12 mois de jeux gratuits dans les différents services en ligne proposés par les plateformes. Des services tels que PlayStation Plus, l’abonnement en ligne de Sony qui offre différents jeux tous les mois dans le cadre de vos honoraires. Et après avoir découvert les jeux PS Plus gratuits pour janvier hier, il y a ceux qui ont voulu revenir en arrière pour revoir les jeux dont ils ont pu profiter cette année Utilisateurs PS4 et PlayStation 5 sans frais supplémentaires.

Via Twitter, notre collègue Sergio Carlos González de Meristation a compilé une liste de tous les jeux PS Plus gratuits de 2020. Une liste qui va de celle Uncharted: The Nathan Drake Collection avec laquelle nous avons commencé l’année à ce Just Cause 4 que les abonnés ont reçu en décembre. Sans oublier bien sûr Uncharted 4 en avril, et cet inattendu Fall Guys: Ultimate Knockout en août qui a battu tous les records PS Plus. Ceci en ce qui concerne les jeux PlayStation 4, bien sûr.

Jeux PS Plus en 2020Janvier Uncharted: La collection Nathan Drake. Simulateur de chèvre. Frantics février BioShock: The Collection The Sims 4 Firewall Zero Hour March Shadow of the Colossus Sonic Forces April Uncharted 4: A Thief’s End DiRT Rally 2.0 May Cities: Skylines Farming Simulator 19 juin Call of Duty: WWII Star Wars: Battlefront II Juillet NBA 2K20 Rise of the Tomb Raider EricaAugust Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Fall Guys: Ultimate KnockoutSeptember PlayerUnknown’s Battlegrounds Street Fighter VO October Need for Speed: Payback VampyrNovember Bugsnax Middle-earth: Shadow of War Hollow Knight: Voidheart EditionDécembre Just Cause 4 Rocket Arena Worms Rumble

Bugsnax était le premier jeu PS5 gratuit avec le serviceAu-delà de cette liste, et après la première de la nouvelle génération, la société japonaise a également proposé un jeu PS5 à ses abonnés sans frais supplémentaires: Bugsnax, une aventure joyeuse mettant en vedette des créatures mi-bogue, mi-collation, dont nous vous rappelons qu’elle peut être réclamée jusqu’au 4 janvier. Peut-être cette année ça a duré pareil que tout autre, mais pour beaucoup, cela a semblé éternel, et avec cette liste précédente, vous pouvez facilement évaluer si ce 2020 ça valait le coup ou pas pour les utilisateurs de PS Plus.

Face au l’année prochaine, et au-delà des titres annoncés pour janvier, nous vous rappelons qu’en février Destruction AllStars sera proposé gratuitement sur PS5, une proposition multijoueur de nouvelle génération axée sur le combat véhiculaire. Si vous n’avez pas encore réclamé le jeu PS5 actuellement proposé sur le service, voici la critique de Bugsnax. Et pour clôturer l’année, une question: quel a été votre jeu PS Plus préféré en 2020?

En savoir plus: PlayStation Plus, PS Plus, 2020, PS4, PS5 et jeux gratuits.

