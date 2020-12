Ce sont tous les jeux qui ont triomphé aux Game Awards

Nous passons en revue tous les titres qui ont été décernés aux Game Awards depuis les origines de l’événement dans son format actuel.

Il reste quelques jours avant septième versement des Les Game Awards, donc cela ne fait pas de mal de se souvenir de ces jeux exceptionnels après 6 ans qui ont réussi à remporter certains des prix de cette cérémonie.

Les Game Awards ont eu lieu pour la première fois le 5 décembre 2014 dans le théatre L’AXE de The Vegas, Nevada. C’était une initiative du journaliste canadien Geoff Keighley qui a donné une continuité à Prix ​​du jeu vidéo Spike, aussi connu sous le nom VGA ou VGX qui ont été célébrés de 2003 à 2013. À partir de 2015, le prix a eu lieu dans le Microsoft Theatre à Los Angeles, Californie, bien que pour l’édition de cette année, il y aura un événement virtuel pour la pandémie COVID-19 avec trois emplacements différents: Los Angeles, Londres et Tokyo.

Ensuite, nous collectons tous les jeux qui ont remporté un prix dans The Game Awards depuis sa première édition, y compris, bien sûr, les six lauréats de la plus haute récompense de la cérémonie en tête de chacune des listes.

Nous vous rappelons que l’édition 2020 des Game Awards débutera par un pré-show sur 11 décembre à 00h30 heure espagnole / 10 décembre à 17 h 30, heure du CDMX. Vous pouvez consulter la liste des nominés ici et nous vous rappelons que des annonces importantes sont attendues, jusqu’à 12 matchs inopinés dans l’émission principale.

Les Game Awards 2014

Dragon Age: Inquisition – Jeu de l’année

Nintendo – Développeur de l’année

Shovel Knight – Meilleur jeu indépendant

Hearthstone: Heroes of Warcraft – Meilleur jeu mobile / portable

Valiant Hearts: The Great War – Meilleur récit

Destiny – Meilleure bande son

Trey Parker / Various Voices / South Park: The Stick of Truth – Meilleure performance

Valiant Hearts: The Great War – Récompense Games for Change

Far Cry 4 – Meilleur jeu de tir

La Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor – Meilleur jeu d’action / aventure

Dragon Age Inquisition – Meilleur RPG

Super Smash Bros. pour Wii U – Meilleur jeu de combat

Mario Kart 8 – Meilleur jeu familial

Mario Kart 8 – Meilleur jeu de course / sport

Destiny – Meilleure expérience en ligne

Grand Theft Auto V – Meilleur remastering

Les Game Awards 2015

The Witcher 3: Wild Hunt – Jeu de l’année

CD Projekt Red – Développeur de l’année

Rocket League – Meilleur jeu indépendant

Lara Croft Go – Meilleur jeu mobile / ordinateur portable

Son histoire – Meilleur récit

Ori and the Blind Forest – Meilleure direction artistique

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Meilleure bande son

Viva Seifert comme Hanna Smith / Son histoire – Meilleure performance

Life is Strange – Prix Games For Impact

Splatoon – Meilleur jeu de tir

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Meilleur jeu d’action / aventure

The Witcher 3: Wild Hunt – Meilleur RPG

Mortal Kombat X – Meilleur jeu de combat

Super Mario Maker – Meilleur jeu familial

Rocket League. Meilleur jeu de sport / course

Splatoon – Meilleur multijoueur

Les Game Awards 2016

Overwatch – Jeu de l’année

Overwatch – Meilleure direction de jeu

Uncharted 4: A Thief’s End – Meilleur récit

Inside – Meilleure direction artistique

Doom – Meilleure bande son / conception sonore

Nolan North comme Nathan Drake / Uncharted 4: A Thief’s End – Meilleure performance

Ce dragon, cancer – Prix Games for Impact

Inside – Meilleur jeu indépendant

Pokémon Go – Meilleur jeu mobile / portable

Rez Infinite – Meilleur jeu VR

Doom – Meilleur jeu d’action

Dishonored 2 – Meilleur jeu d’action / aventure

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine – Meilleur RPG

Street Fighter V – Meilleur jeu de combat

Civilization VI – Meilleur jeu de stratégie

Pokémon Go – Meilleur jeu familial

Forza Horizon 3 – Jeux de terrain de jeu

Overwatch – Meilleur multijoueur

Les Game Awards 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Jeu de l’année

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Meilleure direction de jeu

Ce qui reste d’Edith Finch – Meilleur récit

Cuphead – Meilleure direction artistique

Nier Automata – Meilleure bande son

Hellblade: Senua’s Sacrifice – Meilleur design sonore

Melina Juergens comme Senua / Hellblade: Senua’s Sacrifice – Meilleure performance

Overwatch – Meilleur jeu en évolution

Cuphead – Meilleur jeu indépendant

Monument Valley 2 – Meilleur jeu mobile

Metroid: Samus Returns – Meilleur jeu portable

Resident Evil 7: Biohazard – Meilleur jeu VR

Wolfenstein II: The New Colossus – Meilleur jeu d’action

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Meilleur jeu d’action et d’aventure

Persona 5 – Meilleur RPG

Injustice 2 – Meilleur jeu de combat

Super Mario Odyssey – Meilleur jeu familial

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Meilleur jeu de stratégie

Forza Motorsport 7 – Meilleur jeu de course / sport

PUBG – Meilleur multijoueur

Level Squared – Meilleur jeu étudiant

Studio MDHR – Meilleur début de studio indépendant

Les Game Awards 2018

God of War – Jeu de l’année

God of War – Meilleure direction de jeu

Fortnite – Meilleur jeu en évolution

Red Dead Redemption 2 – Meilleur récit

Retour à l’Obra Dinn – Meilleure direction artistique

Red Dead Redemption 2 – Meilleure bande originale

Red Dead Redemption 2 – Meilleur design sonore

Roger Clark comme Arthur Morgan Red Dead Redemption 2 – Meilleure performance

Celeste – Prix Games for Impact

Celeste – Meilleur jeu indépendant

Florence – Meilleur jeu mobile

Astro Bot Rescue Mission – Meilleur jeu VR

Dead Cells – Meilleur jeu d’action

God of War – Meilleur jeu d’action / aventure

Monster Hunter World – Meilleur RPG

Dragon Ball FighterZ – Meilleur jeu de combat

Overcooked 2 – Meilleur jeu familial

Into the Breach – Meilleur jeu de stratégie

Forza Horizon 4 – Meilleur jeu de course / sport

Fortnite – Meilleur multijoueur

Combat 2018 – Meilleur jeu étudiant

The Messenger – Meilleur début de jeu indépendant

Les Game Awards 2019

Sekiro: Shadows Die Twice – Jeu de l’année

Death Stranding – Meilleure direction de jeu

Fortnite – Meilleur jeu en évolution

Disco Elysium – Meilleur récit

Contrôle – Meilleure direction artistique

Death Stranding – Meilleure bande son

Call of Duty: Modern Warfare – Meilleur design sonore

Mads Mikkelsen comme Cliff / Death Stranding – Meilleure performance

Gray – Prix Games for Impact

Disco Elysium – Meilleur jeu indépendant

Call of Duty Mobile – Meilleur jeu mobile

Beat Saber – Meilleur jeu VR

Devil May Cry 5 – Meilleur jeu d’action

Sekiro: Shadows Die Twice – Meilleur jeu d’action / aventure

Disco Elysium – Meilleur RPG

Super Smash Bros.Ultimate – Meilleur jeu de combat

Luigi’s Mansion 3 – Meilleur jeu familial

Fire Emblem: Three Houses – Meilleur jeu de stratégie

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Meilleur jeu de course / sport

Apex Legends – Meilleur multijoueur

ZA / UM – Meilleur début de studio indépendant

Destiny 2 – Meilleur support communautaire

Fire Emblem: Three Houses – Prix de la communauté

En savoir plus: The Game Awards.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');