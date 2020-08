Le grand jour est arrivé et avec lui, les joueurs ont déjà concentré leur attention sur l’un des événements qui promet le plus actualités pour le monde des jeux vidéo. Lors d’un court aperçu, les joueurs sont tombés sur une série de nouveautés de titres bien connus et même de jeux qui n’ont pas encore confirmé leur arrivée. Mais ce que nous savons, c’est que le grand moment est venu de se laisser entraîner par l’action.

Lors d’un événement précédent, nous avons pu connaître des nouvelles exclusives que nous détaillons ci-dessous et, bien sûr, vous pouvez connaître les annonces qui Ils sont venus pendant la grande Gamescom. Nouveaux titres et mises à jour de jeux que nous connaissons déjà. Alors n’hésitez plus et profitez de l’actualité à venir.

Avant la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct

Lien écarlate

Lors de l’événement de présentation de la Gamescom, un nouveau gameplay de Lien écarlate, le projet Bandai Namco tant attendu. Avec de l’action, un style arcade et des ennemis dangereux, nous avons pour nous une proposition incroyable qui, pour le moment, promet de nous donner de longues heures de plaisir.

Erreur quantique

Lors de l’aperçu de la Gamescom, nous avons trouvé un Première mondiale cela nous a laissé un titre plein d’action dans l’espace et de grands dangers. Même si pour le moment c’est l’un des titres qu’il faudra attendre un peu plus longtemps pour savoir quand il arrivera enfin.

Un véhicule avec des projets pour l’avenir

Pendant l’aperçu, juste avant le début de l’événement, nous a laissé un véhicule spectaculaire qui, pour le moment, n’a pas confirmé à quel jeu il appartiendra. Mais les projets futurs et la prochaine génération de consoles seront ceux qui auront la réponse pour nous, par conséquent, la patience est requise pour les joueurs.

DiRT 5 fait également son apparition

Le titre Codemasters, DiRT 5, a fait une apparition pendant l’événement avec des graphismes spectaculaires et toutes sortes de tests d’habileté. Non seulement les propositions, mais vous pouvez également faire vos propres circuits, alors n’hésitez pas à suivre leurs traces de près car il aura sa grande première cette année.

Jurassic World Evolution arrive sur Nintendo Switch

Il 3 novembre Le jeu de dinosaures qui a révolutionné le monde arrive sur la console hybride. Une incroyable surprise pour les joueurs et qu’il propose de donner de longues heures de plaisir, ainsi que la possibilité d’emmener notre parc à thème avec nous quand on veut.

Annonces lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct

Call of Duty: Black Ops Cold War est présenté au début de l’événement

Après avoir montré une bande-annonce cinématographique spectaculaire grâce à Warzone, La Gamescom ouvre sa vague d’annonces avec le nouveau titre Activision tant attendu. La guerre froide a un grand protagonisme et il est temps de connaître tous ses détails avec des nouvelles et des curiosités jouables. Pour ce faire, présentant un nouveau trailer du jeu attendu qui, bien entendu, arrivera le 13 novembre.

Inconnu 9

Les jeux indépendants avaient également leur grand espace. Cette fois avec un titre indien qui a un belle histoire à raconter. Avec des visions, de l’action et du drame, nous découvrirons certains des événements du lieu et le changement grâce au pouvoir de l’un. Un titre qui viendra sur PC et sur la prochaine génération de consoles.

DOOM Eternal montre son expansion

L’action est garantie avec DOOM Eternal, bien sûr, avec son expansion. Après avoir connu un franc succès en ventes, il montre qu’il veut continuer à augmenter ses propositions, cette fois avec une grosse dose d’action et encore de meilleurs graphismes dans sa première partie et qu’il arrivera le 20 octobre de cette année.

Dragon Age 4 montre ses nouveautés

Bien que nous ne sachions toujours pas grand-chose du grand projet Bioware, lors de la Gamescom, l’équipe nous a montré certains de ses designs et concepts pour votre nouveau travail. Bien sûr, il promet de continuer à maintenir l’essence de la saga et à maintenir cette magie qui, à ce jour, l’a rendue si spéciale.

Surgeon Simulator 2 présenté de la manière la plus inattendue

Avec une introduction dans le pur style de Retour vers le futur, l’acteur que tout le monde connaît sous le nom de Rick, nous a montré l’un des titres les plus fous et qui est maintenant disponible en Magasin de jeux épiques. Mettez vos compétences à l’épreuve et n’hésitez pas à montrer qu’il n’y a aucune opération qui puisse vous résister … Même si c’est le chaos.

Constructeur de ponts: The Walking Dead

Les zombies reviennent comme nous ne l’avions jamais imaginé auparavant. Cette fois avec un titre qui, bien qu’attendant toujours sa sortie, nous propose de créer un pont imposant dans le monde apocalyptique de Les morts qui marchent, même si pour le moment il y a de nombreux secrets à découvrir sur cette première mondiale inattendue.

Sam et Max reviennent une fois de plus

Sam et max Ils reviennent dans le monde des jeux vidéo avec une proposition totalement nouvelle et une histoire où la satire et l’action semblent être présentes. Bien que, pour le moment, pour en savoir plus, nous devrons attendre encore un peu.

World of Warcraft: Shadowlands

La nouvelle extension de World of Warcraft réserve un espace unique pendant la Gamescom pour présenter certaines de ses nouveautés et, bien sûr, garantir que les joueurs apprécieront une nouvelle histoire et une bonne dose d’action. Le monde sombre revient, dangers et chaos, le tout entre les mains des joueurs pour assurer le bien-être du monde à travers Représentants Azeroth.

Bien sûr, si vous êtes impatient de l’essayer, à partir du 27 octobre de cette année, vous aurez l’occasion de profiter de cette belle action. Un retour des plus intéressants qui apporte une sombre histoire.

Warhammer Age of Sigmar

Pendant un moment, il a été vraiment difficile de suivre le live de près, mais cela ne nous a pas empêché de nous émerveiller des détails de Warhammer: Age of Sigmar. Magie et grandes promesses pour les joueurs vous attendent dans ce titre spectaculaire plein d’action et d’êtres surnaturels.

Crash Bandicoot 4: il est temps

Le personnage mythique d’Activision revient avec son proposition spectaculaire. Bien sûr, lors de la présentation, nous avons eu la belle mise en scène de ce grand personnage dans la vraie vie en arrivant à la Gamescom. Bien sûr, grâce à l’un de ses développeurs, nous avons pu en apprendre davantage sur certaines des nouvelles et propositions qui accompagneront le retour de l’un des personnages les plus appréciés des jeux vidéo.

Outriders

L’un des titres multijoueurs les plus attendus Il a été présenté lors de la Gamescom avec une excellente nouvelle pour les joueurs. Montrant sa proposition d’armes dans un monde post-apocalyptique, nous avons devant nous un jeu qui testera nos capacités de toutes les manières possibles, garantissant une bonne dose de danger et de tension entre amis.

Espace pour les annonces déjà connues

Lors de l’événement, Geoff Keighley a laissé un espace pour les titres déjà sortis et ceux à venir. Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Hyper Scape et bien d’autres avaient leur petit trou pour montrer leurs bonnes nouvelles et leurs opportunités aux joueurs.

Abattre

La destruction est garantie dans ce spectaculaire jeu de style minecraft dans lequel nous devons tout détruire sur notre chemin pour nous assurer que nous pouvons réaliser le vol parfait. Pensez-vous que vous aurez le domaine pour ce grand acte? Mettez ensuite vos compétences à l’épreuve.

Petits cauchemars 2

Après un moment de silence complet, le moment est venu de vivre une aventure où, d’un point de vue particulier, nous profitons d’environnements ombragés mais vraiment magnifiques. De plus, une proposition bourrée d’action et une histoire passionnante nous attendent qui ne laisseront personne indifférent. Pensez-vous pouvoir le surmonter sans aucun choc? Prouvez-le avec Petits cauchemars 2.

Champs de bataille WWE 2k

L’action sur le ring est garantie avec ce titre spectaculaire dans lequel vous pourrez rencontrer quelques-unes des grandes figures du combat. Bien sûr, dans une perspective quelque peu différente de celle à laquelle nous sommes habitués et avec une proposition qui, sans aucun doute, fera profiter les joueurs des meilleures scènes d’action.

Escadrons de Star Wars

Le titre attendu des navires basé sur le monde des guerres des étoiles est présenté pendant la Gamescom avec des scènes incroyables appelant à l’action. Les joueurs sont réunis avec la princesse Leia, ainsi que certains des pilotes les plus courageux. Le moment est venu pour le bien et le mal de se rencontrer et de montrer quel camp a les meilleurs pilotes.

Star Wars arrive dans les Sims 4

S’il semblait que le fameux simulateur ne pouvait plus grandir, nous nous trompions totalement. Le moment est venu pour nos personnages de se laisser emporter par des aventures galactiques avec l’arrivée d’une nouvelle extension centrée sur le vaste monde de Star Wars. Action, droïdes et lasers sont quelques-uns des points que nous trouverons pour cette proposition spectaculaire qui fera son arrivée 8 septembre de cette même année.

Douze minutes

Le thriller Il avait également une place spéciale pendant l’événement, avec une sortie prochaine pour Xbox One et Xbox Series X qui promet une histoire tragique avec des acteurs bien connus et qui, pour le moment, est autant de mystère que son nom l’indique.

Godfall

Le titre tant attendu pour PC et PlayStation 5 il brille une fois de plus. Non seulement il nous montre sa grande proposition au combat, mais il nous étonne même avec une nouvelle armure qui, sans aucun doute, sera parfaite pour de nombreux joueurs.

Warframe

Bien qu’il ait déjà quelques années derrière lui, Warframe c’est toujours l’une des propositions les plus intéressantes. Il garantit des nouveautés, une bonne dose d’action et, bien sûr, de nombreuses propositions intéressantes pour les joueurs qui devront montrer leurs compétences en affrontant des ennemis.

Remplacer 2: Ligue Mech super chargée

Le moment est venu de se battre avec le mecha dans une proposition spectaculaire qui nous offre toutes sortes de compétences et de scénarios pour mettre nos compétences à l’épreuve. Le tout avec des couleurs et des héros qui ne veulent pas perdre.

Le remake de la mafia démontre son grand changement

Pour ceux qui ont apprécié le grande action mafieuse Il est impossible de ne pas s’émerveiller devant le remake spectaculaire qui nous offre non seulement une histoire pleine de drame et d’action, mais une histoire sombre qui augmente un peu plus sa proposition avec de nouvelles missions et une plus grande profondeur pour les personnages.

Porte de Lemnis

Si vous attendez un excellent multijoueur pour tester vos compétences, il est temps de profiter de l’action de Porte de Lemnis. Cette proposition apporte avec elle une caractéristique totalement unique et c’est qu’il est temps de contrôler le temps pour créer notre propre stratégie.

Lego Star Wars: La saga Skywalker

Le temps de profiter de l’histoire de Star Wars mais avec le style LEGO particulier. Une proposition amusante et dramatique qui, bien sûr, saura tirer parti de notre style de jeu. Tout cela se déroule dans le monde fantastique de Star Wars et avec une bonne variété de propositions. Et est-ce que nous avons devant nous toute la saga, c’est donc le complément idéal pour les fans.

Lutte

Une aventure épique qui atteint PC et Nintendo Switch avec une proposition des plus intéressantes ainsi que sans rien de tel. Parties du corps, chaos et toutes sortes d’éléments dans un jeu chaotique qui a beaucoup à dire.

Age of Empires 3 revient avec un nouveau pari

Le 15 octobre, une réédition très attendue par les fans de Age of Empires 3. Une histoire intéressante dans laquelle nous devrons créer pour nous-mêmes tout en faisant progresser notre civilisation. Tout sera entre vos mains avec de nouveaux graphismes et options.

Chorvs

Piloter des navires dans un monde plein de chaos et d’espace, vient le jeu qui nous transformera en arme. Présenté lors de l’événement Xbox, il revient nous montrer que son histoire est bien plus sombre mais, bien sûr, il a bien l’intention de prouver qu’il n’y a aucun obstacle qui puisse nous résister, même dans l’espace.

Fall Guys saison 2

La bataille royale du moment présente sa deuxième saison tant attendue avec de nouveaux designs, des skins spectaculaires et, bien sûr, montrant que les joueurs ont leur mot à dire dans le jeu. De plus, ils ont confirmé l’arrivée de nouvelles cartes dans une saison qui sera pleine de magie.

Wasteland 3

Avec sa première très proche, il se produit pendant l’événement pour montrer sa grande action. Et est-ce que du 28 août Cela permettra aux joueurs de voir que le chaos est garanti et que, bien sûr, nous aurons besoin de beaucoup de stratégie pour pouvoir dominer le champ de bataille.

Médaille d’honneur en VR

Si vous aimez l’action de Médaille d’honneur, alors c’est votre moment. La raison en est qu’il fait revivre la saga avec une proposition spectaculaire grâce à la réalité virtuelle. C’est le moment idéal pour les joueurs de vivre l’action comme jamais auparavant, le tout grâce à l’Oculus Rift.

Spellbreak

La bataille magique royale fait son arrivée avec une bande-annonce spectaculaire qui nous montre que le genre a encore beaucoup à révolutionner et à démontrer. De cette façon, nous avons pour nous une proposition spectaculaire comme nous n’avions jamais imaginé auparavant, tout cela grâce à Spellbreak qui arrivera le 3 septembre.

Turrican

Factor 5 revient avec un jeu spectaculaire qui, pour le moment, n’a montré que son action et son élément classique spectaculaire. Pour le moment, nous devrons attendre un peu plus longtemps, même si nous savons que cela viendra sous forme indépendante et avec une grande force.

Destin 2

La nouvelle extension de Destin 2 a également eu son espace spécial dans l’événement Gamescom, presque à la fin, pour montrez votre action et votre jouabilité. Une fois de plus, nous aurons de l’humour, de l’action et du danger dans cette proposition spatiale spectaculaire.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Le jeu PlayStation 5 tant attendu, Ratchet and Clank: Rift Apart, se montre dans un gameplay spectaculaire qui, aussi bien annoncé, ne s’accompagne pas de coupures. Les joueurs ont pu profiter d’un gameplay en direct spectaculaire qui non seulement nous a laissés sans voix, mais a également garanti que de nombreux joueurs ont déjà bien marqué leur compte à rebours pour profiter de leur grande action.