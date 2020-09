La nuit tant attendue des fans d’Ubisoft est arrivée. Enfin, après une longue attente, les joueurs ont l’opportunité de profiter de la bonne nouvelle à venir sur le vaste catalogue de jeux Ubisoft. La société française a garanti que tout au long de cet événement, nous aurions de bonnes nouvelles et ils n’étaient pas trompeurs.

Le moment est venu de tout savoir présenté lors de l’événement Ubisoft Forward qui a commencé avec beaucoup de force et projets géniaux pour les joueurs. Toutes sortes de projets que nous résumons ci-dessous.

Immortels Fenyx Rising

Suite à un changement de nom récemment confirmé, Ubisoft confirme que le titre arrivera le 3 décembre. La meilleure chose à propos de cette présentation est que finalement les joueurs ont pu voir un gameplay spectaculaire avec des confrontations et des propositions pour les joueurs. De plus, il a été confirmé qu’il est déjà disponible en précommande, c’est donc l’occasion idéale pour vous lancer dans une aventure épique.

Remake de Prince of Persia

Après un certain temps entre les rumeurs, l’arrivée de Prince of Persia: Les Sables du Temps dans un remake incroyable. Le projet, bien qu’il ait montré des images dans sa version alpha, confirme son arrivée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, de sorte que les joueurs qui ont apprécié la version classique sont assurés de relancer cette proposition spectaculaire dans sa version améliorée.

Hyper Scape

Il Ubisoft Battle Royale il brille lors de la présentation pour nous montrer les jeux incroyables des joueurs actuels et, bien sûr, ce qui est à venir. Une proposition spectaculaire au sein de la bataille royale qui, nous vous le rappelons, est désormais disponible avec sa première saison actuelle et ses modes pour une durée limitée.

Coupe du monde Rainbow Six

Avec une bande-annonce incroyable montrant différentes parties du monde, il est temps de vivre l’une des compétitions les plus suivies en eSports. Le titre à succès d’Ubisoft, Siège de Rainbow Six, arrive avec de grandes forces dans le monde de l’eSport dans une nouvelle compétition.

Sam Fisher dans Rainbow Six Siege

Le protagoniste de Cellule éclatée rapproche un peu plus son arrivée à Rainbow Six, non seulement en montrant à quoi il ressemblera dans le jeu, mais aussi en présentant une animation spectaculaire. En cela, non seulement nous pouvons voir qu’il continuera à faire la guerre, mais nous montre également que peu importe combien d’années il décède de l’action, il est toujours un as à son travail.

Scott Pilgrim c. l’édition complète du monde

Avec un style pixel et une proposition des plus intéressantes, il arrive Scott Pilgrim c. Le monde dans une édition complète. Sa première aura lieu cet hiver et ils ont été confirmés comme plates-formes PC, Nintendo Switch, Stadia, Xbox One et PlayStation 4.

Watch Dogs Légions

En tant que grand invité de la nuit, nous nous rencontrons Watch Dogs Légion. Le titre de la saga des hackers continue de montrer qu’elle possède l’un des mondes les plus vastes et que le joueur aura toutes sortes d’options dans la paume de sa main. Les capacités uniques de chaque personnage, la possibilité de recruter toutes sortes de personnages et, bien sûr, le confrontation contre le chaos.

De plus, en tant qu’élément spécial pour les fans de la saga, le protagoniste de la première aventure, Aiden Pearce, confirme votre arrivée dans le futur à la proposition ambitieuse. Bien que, bien sûr, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le voir en action.

République des cavaliers

Les sports extrêmes, le chaos et les tests d’habileté viennent avec République des cavaliers, un titre multijoueur qui cherchera la concurrence la plus directe entre les joueurs. Avec des environnements incroyables et toutes sortes d’épreuves, les joueurs devront éviter d’être vaincus. Bien entendu, il sera optimisé pour la prochaine génération et présent dans la génération actuelle.

Bien sûr, nous arrivons à la partie la plus intéressante et c’est qu’en plus de confirmer que son gameplay est fou et intéressant, nous connaissons déjà sa date de sortie. On peut enfin profiter de cette belle action au 25 février 2021.