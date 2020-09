Un accord millionnaire qui va bien au-delà de Starfield et The Elder Scrolls VI.

7,5 milliards de dollars. C’est le chiffre vertigineux auquel répond l’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft. Un événement historique dû à l’alliance entre deux géants de l’industrie, qui s’est également produit quelques heures après l’ouverture des réservations Xbox Series X et Xbox Series S. Après cet achat, qui est complété par des études telles que Obsidian ou inXile, entre autres, ouvre un avenir prometteur pour la division dirigée par Phil Spencer.

Lorsque nous parlons de Bethesda, nous pensons tous à des projets comme The Elder Scrolls VI ou Starfield, mais la réalité est que Microsoft vient d’acquérir les droits de beaucoup plus de franchises. Et il ne faut pas oublier que le conglomérat Bethesda comprend des studios tels que id Software ou Arkane Studios, entre autres. Nous passons en revue toutes les nouvelles licences qui appartiennent désormais à Xbox.

CONDAMNER La légende du genre FPS par id Software semble avoir une corde pendant un certain temps; DOOM Eternal a été l’un des titres les plus acclamés de l’année.

Tomber Le rôle post-apocalyptique est devenu très populaire grâce à Fallout 3, Fallout: New Vegas et Fallout 4. Verrons-nous un cinquième opus dans la nouvelle génération?

Les parchemins anciens Après le phénomène déclenché par Skyrim, le sixième volet de la saga du jeu de rôle Bethesda est l’un des jeux vidéo les plus attendus du 21e siècle.

Proie Arkane Studios, devenu célèbre avec Arx Fatalis, a conquis les amateurs de science-fiction en 2017 grâce au retour de Prey. Verrons-nous une suite?

Le mal intérieur Tango Gameworks était le bon moment pour offrir une bonne expérience d’horreur aux amoureux du genre. Nous sommes sûrs de revoir Sebastian Castellanos …

Wolfenstein La franchise est dans un état de santé fantastique grâce à MachineGames, et vous voulez sûrement tous continuer à affronter les nazis.

Déshonoré Dishonored a recueilli d’excellentes critiques en 2012. Sa suite a été reproduite quatre ans plus tard. Cela ne nous surprend pas; Arkane Studios ne déçoit jamais.

Tremblement Nous n’avons pas vu un nouvel épisode majeur de la saga id Software depuis 15 ans et nous devrons peut-être attendre plus longtemps, mais qui sait?

Rage L’action débridée du FPS du monde ouvert d’id Software et d’Avalanche Studios a amélioré ce qui était vu dans le titre original. Verrons-nous Rage 3?

Ghostwire tokyo Probablement la plus excentrique de toutes les licences Bethesda. L’aventure paranormale de Tango Gameworks ne laissera pas une marionnette avec une tête.

Starfield L’un des titres les plus attendus de ces dernières années. Starfield est la nouvelle excellente adresse IP de Bethesda, bien que nous en sachions très peu pour le moment.

Deathloop Après des œuvres primées comme Dishonored 2 et Prey, la nouvelle propriété intellectuelle d’Arkane a une personnalité écrasante.

