L’année prochaine ne fait que commencer et la communauté speedrunner veut que vous partiez du bon pied. Pour cette raison, ils préparent une nouvelle édition de Awesome Games Done Quick 2021 pour les premiers jours de 2021.

Ce qui se passe, c’est que dimanche prochain, 3 janvier, à 11 h 00, heure de Mexico, débutera Awesome Games Done Quick 2021. Il s’agit d’un événement de speedrunning dans lequel plusieurs membres de la communauté joueront jeux d’une manière incroyable afin de collecter des fonds.

Parmi les jeux qui feront partie de Awesome Games Done Quick 2020, il y a Just Cause 3; Dragon Age: Origines; Ori et la volonté des feux follets; Enfers; Left 4 Dead 2; Warcraft III et plus.

Awesome Games Done Quick 2021 se terminera le 9 janvier 2021. Donc, cela durera environ une semaine et pendant ce temps, il sera plein de jeux pour étonner la communauté.

Quel est l’objectif de Awesome Games Done Quick 2021?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Awesome Games Done Quick 2021 collecte des fonds pour la Prevent Cancer Foundation.

C’est une association à but non lucratif dédiée à la détection précoce et à la prévention du cancer. Autrement dit, il aide les gens à détecter cette maladie pour la combattre à temps et éviter qu’elle ne devienne un problème mortel.

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par Awesome Games Done Quick 2021? Dites le nous dans les commentaires.

