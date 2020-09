En annonçant les prix et les dates de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, Microsoft a mis fin à une saison de spéculation qui a duré plus d’un an. Malgré ce qui précède, il reste encore à connaître un détail clé de la prochaine génération de Xbox: le coût des cartes d’extension de stockage. Rappelons que Redmond s’est associé à Seagate pour créer une unité personnalisée qui sera combattable avec les deux consoles.

Une fois que Microsoft a confirmé les prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, plusieurs magasins ont commencé à répertorier les jeux et les accessoires pour que tout soit prêt avant la réservation, qui débutera le 22 septembre. GameStop, l’un des plus importants magasins de jeux vidéo aux États-Unis, publié le prix des cartes d’extension et peu de temps après, ils l’ont enlevé. Cependant, certains spectateurs ont réussi à enregistrer une capture d’écran de la «fuite».

Le produit ci-dessus Il aurait un prix estimé à 220 dollars, environ 185 euros ou 4700 pesos au Mexique. Bien sûr, c’est un chiffre que nous n’avons pas l’habitude de payer pour des unités de stockage pour consoles. Windows Central, l’une des sources les plus fiables pour les futurs produits Microsoft, avait estimé que la proposition de Seagate coûterait environ 200 dollars. Évidemment, plusieurs points pourraient justifier ce montant.

Vitesse des disques SSD Xbox Series X et Series S

La Xbox Series X et la Xbox Series S intègrent un SSD Microsoft propriétaire. En d’autres termes, il s’agit d’un matériel personnalisé dont les caractéristiques ont été adaptées aux besoins de la console. De plus, nous sommes confrontés à une NVMe PCIe 4.0, une norme qui commence à peine à gagner du terrain dans les PC hautes performances. Actuellement, ces unités ont un prix assez élevé, qui peut varier en fonction de sa vitesse d’écriture et de lecture, ce dernier paramètre étant le plus important dans les consoles.

Dans le cas de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, ils intègrent un SSD avec un Vitesse de lecture de 2,4 Go / s (non compressé) et de 4,8 Go / s (compressé). La carte d’extension de stockage Seagate doit offrir les mêmes vitesses pour maintenir une performance équilibrée entre la mémoire interne et externe. Personne ne devrait donc être surpris si 220 $ est le prix final du produit. Dans la vidéo suivante, vous pourrez voir l’impact du SSD sur les temps de chargement (minute 3:20):

Si vous achetez la Xbox Series X, vous n’aurez probablement pas de problèmes de stockage, car son SSD est de 1 To. Cependant, avec la Xbox Series S, le contraire pourrait se produire, car son SSD de 512 Go est sûr d’être insuffisant pour certaines personnes. N’oublions pas non plus que ce modèle n’intègre pas de lecteur de disque; pariez totalement sur les jeux au format numérique, vous dépendez donc entièrement de l’espace libre.

