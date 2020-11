Il nous reste très peu à avoir enfin le transfert tant attendu de Pokémon GO vers HOMEDu moins, c’est ainsi qu’ils nous ont assuré de The Pokémon Company il y a peu de temps. Cependant, nous ne savons toujours pas grand-chose sur ce qu’il sera et quand il arrivera vraiment. À cette dernière question, nous ne pouvons que répondre qu’elle arrivera avant la fin de 2020, bien que nous ne connaissions pas encore la date exacte, mais à la plus importante des questions, il y a encore trop de doutes, et ils n’ont encore rien voulu dire. Mais nous ne perdons pas espoir car un groupe de dataminers a réussi à comprendre comment le système de transfert pourrait fonctionner des monstres de poche de Pokémon GO à HOME.

Comment le transfert de Pokémon va-t-il à HOME?

Si nous faisons confiance à ce que ces dataminers ont réussi à découvrir, ce processus, par lequel nous pouvons passer nos créatures de notre smartphone à nos consoles, présente des caractéristiques très particulières qui ne plairont pas à de nombreux joueurs.

On dirait, une quantité d’énergie sera nécessaire pour transférer les créatures, qui peuvent varier en fonction du Pokémon en question (éventuellement un légendaire ou un singulier coûte plus d’énergie que tout autre Pokémon). Cette énergie est automatiquement rechargée après un certain tempsSi le remplissage de cette énergie peut durer de quelques heures à quelques jours, son utilisation devra donc être très bien mesurée pour pouvoir effectuer les échanges plus efficacement. Bien sûr, il semble que les joueurs impatients peuvent acheter de l’énergie dans la boutique du jeu pour que tout aille plus vite, bien que cette option revienne à chacun.

Comme le soulignent les dataminers, il y aura des Pokémon qui ne peuvent pas être transférés vers HOME, bien que nous ne sachions pas ce qu’ils seront et quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent être transférés. Ceux qui disent ça Ils ne peuvent pas être transférés de GO à HOME, ce seront des Pokémon qui n’ont pas été purifiés. Ce sont les créatures que nous avons réussi à sauver de la Team Rocket et qui n’ont pas été libérées de l’aura sombre qui les entoure. Comme dernier détail, les dataminers commentent que Les Pokémon déguisés peuvent être passés du jeu Smartphone à HOME, mais ils perdront le déguisement une fois qu’ils atteignent le service de stockage, ils deviendront donc un Pokémon normal.

Voir également

Ce sont quelques-uns des détails que les dataminers ont réussi à découvrir sur le transfert attendu que beaucoup d’entre nous attendent avec impatience. Malheureusement, il semble que l’option d’avoir à utiliser un certain type d’énergie pour effectuer le transfert sonne assez forte, nous devrons donc nous armer de patience pour pouvoir les rassembler tous en un seul endroit. Pensez-vous qu’ils reculeront dans cet aspect ou devrons-nous enfin utiliser ce système? Nous ne pouvons qu’attendre de savoir si ces données sont vraies.

La source

Cela pourrait t’intéresser