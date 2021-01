Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 01/04/2021 11:27 am

Le 22 juillet 1997, le premier chapitre du manga de Une pièce. Aujourd’hui, 23 ans plus tard, le travail d’Eiichirō Oda a atteint 1000 épisodes, ce que peu d’œuvres peuvent se vanter. Pour célébrer ce moment historique, Un court métrage commémoratif a été publié et l’auteur de l’ouvrage a partagé un message de remerciement.

Grâce au magazine Shonen Jump, Oda a publié une lettre dans laquelle il apprécie le grand soutien qu’il a reçu au cours des 23 dernières années, et mentionne que Luffy et sa compagnie ont encore plusieurs aventures avant de terminer leur grand voyage. Voici ce qu’il a commenté:

“Mille chapitres !! Beaucoup de choses se sont passées au cours des 23 dernières années. Nous sommes arrivés à ce point, j’ai passé la moitié de ma vie à travailler sur une sérialisation hebdomadaire, Luffy a voyagé dans diverses îles et a vécu de nombreuses aventures. Vous avez rencontré tellement de monde que j’ai déjà perdu le compte! Quant à moi, j’ai également rencontré de nombreuses personnes et j’ai reçu le soutien d’innombrables personnes, dont ma famille. Je ne peux pas remercier assez tous ces gens.

Il existe une théorie dans le monde du divertissement sur les publications à long terme, qui dit qu’une certaine partie du public abandonnera la lecture après 5 ans parce que ce public doit se soucier de son propre quotidien. C’est pourquoi, depuis un certain temps, j’ai essayé de ne pas qualifier mon public de fans, car la fierté précède la chute et à tout moment ils pouvaient s’arrêter et arrêter de lire One Piece.

J’ai une faveur à demander à tous les fans de One Piece à travers le monde: la route a été très longue, mais continuez à soutenir les aventures de Luffy et The Straw Hats un peu plus longtemps! “