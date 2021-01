Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Celeste a été reconnu par les joueurs et les critiques comme l’un des meilleurs jeux de 2018. Il est également considéré comme l’un des indépendants les plus importants de ces dernières années. Les joueurs veulent plus du jeu de plateforme, alors ils ont demandé une suite.

Si vous en faites partie, sachez que votre rêve est devenu réalité, au moins partiellement. Extremely OK Games a publié un nouvel épisode de la série aujourd’hui pour célébrer le 3e anniversaire du titre indie populaire et apprécié.

Cependant, il s’agit d’une continuation de Celeste Classic, la version originale du jeu créée pour la machine virtuelle PICO-8. Le nouveau titre s’appelle Celeste 2: Lani’s Trek et le meilleur de tous, il peut être apprécié gratuitement.

Voici comment jouer à Celeste 2: Lani’s Trek gratuitement sur PC

La communauté de joueurs et d’artistes de différentes régions du monde a célébré le 3e anniversaire de Celeste sur les réseaux sociaux. Ils ont tous reçu un cadeau inattendu de Maddy Thorson, qui a annoncé la sortie de Celeste 2: Lani’s Trek.

Étant une suite de Celeste Classic, le titre peut également être joué à partir de n’importe quel navigateur sur PC. Comme nous l’avons mentionné, le titre est gratuit, donc tout ce que vous avez à faire pour en profiter est d’aller sur ce lien.

Le jeu conserve le style visuel de Celeste Classic et le défi du jeu de plateforme original. Ainsi, il offre des niveaux difficiles pleins d’obstacles et d’objets de collection à collecter. Thorson a affirmé que le titre avait été développé en 3 jours juste pour la célébration de l’anniversaire.

Si vous êtes intéressé, il est également possible de télécharger Celeste 2: Lani’s Trek pour différents systèmes d’exploitation à partir de la même page. Thorson a remercié les joueurs pour l’enthousiasme avec lequel ils ont reçu le jeu et pour tout leur soutien au cours des dernières années.

Pour célébrer le 3ème anniversaire de Celeste, nous avons fait une suite à Celeste Classic pour PICO-8 vous pouvez jouer à Celeste Classic 2 maintenant sur le web ou au pico-8! https://t.co/EHp7dTgGlE – Maddy Thorson (@MaddyThorson) 25 janvier 2021

Nous avons dit que nous ne ferions probablement pas de suite à Celeste, mais nous n’avons jamais rien dit sur Celeste Classic – Maddy Thorson (@MaddyThorson) 26 janvier 2021

Dans le cadre des célébrations d’anniversaire, les fans du titre et les développeurs ont également organisé une émission Twitch pour discuter du titre, de son développement et de sa communauté. De plus, les speedrunners démontreront leurs compétences sur le platformer dans plusieurs flux.

Celeste est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Recherchez toutes les nouvelles liées à l’indie dans ce lien.