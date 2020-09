Alors que le monde de l’esport collégial s’agrandit chaque jour, ESTNN parle avec certains des jeunes esprits brillants qui travaillent pour façonner la prochaine génération de joueurs professionnels.

Malgré la croissance rapide de l’industrie au cours de la dernière décennie, le concept d’esport reste un mystère pour le grand public. Mais cela commence à changer, en partie grâce à des personnes passionnées comme les gens du CERD.GG.

ESTNN s’est entretenu avec le cofondateur et PDG Varun Verma et le directeur du marketing, Anish Lathker, sur la façon dont le CERD travaille pour aider les joueurs professionnels en herbe à combler le fossé entre le lycée, l’université et le jeu professionnel.

Qu’est-ce que CERD.GG?

CERD signifie Collegiate Esports Recruitment Directory. CERD.GG est une plate-forme qui relie les lycéens à travers l’Amérique du Nord avec des programmes d’e-sport exécutés au niveau collégial. Comme Varun l’explique, le CERD se connecte d’abord aux étudiants. Ensuite, ils «voient dans quoi ils sont bons, quel GPA ils ont», puis transmettent ces informations aux entraîneurs des collèges et aux organisateurs de programmes.

Les élèves du secondaire peuvent s’inscrire à la plate-forme et être informés des possibilités de programme potentielles, y compris les bourses d’études universitaires. L’organisation se concentre sur le soutien aux étudiants sous la forme de ressources et de guides, ainsi que d’un serveur Discord où les joueurs curieux peuvent obtenir des réponses en direct à leurs questions.

Un guichet unique pour les espoirs d’esports universitaires nord-américains est une bonne idée, mais ce qui la rend encore plus impressionnante, c’est que Varun et Anish sont eux-mêmes de jeunes diplômés du secondaire. Nous avons discuté avec eux de ce qui a inspiré la création du CERD, des obstacles auxquels ils ont été confrontés et de l’évolution future de l’organisation.

Remplir les blancs pour les étudiants

Bien qu’ils soient tous deux fervents fans de jeux, Varun et Anish sont tombés sur l’e-sport séparément. Bien que les deux aient eu leurs premières rencontres avec l’industrie lors d’un congrès.

«… Je suis allé à une convention de jeu locale dans ma ville, Wichita, Kansas.» Varun explique. «C’était là quand j’ai vraiment appris les sports électroniques à l’université; comme il était offert à mon collège local et ils avaient un stand.

Après la convention, Varun s’est entretenu avec ses amis et sa famille. Selon lui, il s’est vite rendu compte que la plupart des gens n’avaient «aucune idée de ces opportunités, ils n’avaient aucune idée de ce qu’est l’esport universitaire. Que vous pouvez jouer à des jeux à l’université et en faire une carrière ».

Anish a eu sa première rencontre avec le monde de l’esport lors de la conférence technique RSA. «J’étais en train de discuter avec cette personne à l’un des kiosques de réseautage que nous avions, et j’ai appris qu’il y avait ce monde immense là-bas.» Il dit: «À partir de là, j’aimerais en fait créer des présentations et essayer de transmettre toutes ces informations à mes parents tout le temps et dire« hé, il y a un avenir pour moi dans le sport électronique, ce n’est pas qu’un simple divertissement », vous savez?»

Finalement, Varun et Anish se sont connectés et ensemble, ils ont décidé de changer les idées fausses entourant l’esport et la scène collégiale.

« Il y a tellement de joueurs avec le dynamisme et l’enthousiasme, n’est-ce pas? » Anish dit: « Mais ils ne savent tout simplement pas ce qu’il y a là-bas. »

Et donc, les deux ont créé le CERD pour combler cette lacune. Vise à fournir une plateforme qui soutient les jeunes joueurs et les informe des opportunités qui s’offrent à eux.

La course rapide du CERD

N’étant que deux lycéens au moment de la création du CERD, il est assez surprenant d’apprendre qu’ils ont réussi à rendre leur site Web et leur plate-forme opérationnels en seulement un mois.

«Nous avons actuellement une centaine de collèges sur notre plate-forme», dit Anish. «La plupart d’entre eux sont universitaires et ils grandissent de jour en jour».

«Dans l’ensemble, le projet a pris environ un mois pour démarrer.» Varun dit: « Le CERD a commencé vers février 2019, donc nous sommes en place depuis un peu plus d’un an maintenant ».

Comment deux élèves du secondaire ont-ils réussi à construire quelque chose comme le CERD au cours de leur dernière année?

«Nous avons vraiment commencé par contacter les collèges», dit Varun. « Je suis sûr que nous avons contacté probablement cinquante à cent collèges et que nous avons vraiment commencé à leur demander ce dont ils avaient besoin et comment nous pourrions intensifier et créer une plate-forme gratuite pour aider le collège ».

Identifier le problème

« Nous avons constaté que le problème le plus courant que rencontraient les entraîneurs d’université était qu’il y avait une grande déconnexion entre les sports électroniques du lycée et du collège »

– Varun Verma Co-fondateur et PDG, CERD.GG

De leurs discussions, les deux ont eu beaucoup d’idées de différents collèges sur les problèmes de leurs programmes – et comment une organisation comme le CERD pourrait aider.

«Nous avons constaté que le problème le plus courant que rencontraient les entraîneurs universitaires était qu’il y avait une grande déconnexion entre les sports électroniques au lycée et au collège». Varun explique. «Parce que contrairement aux sports conventionnels; football, soccer… il n’y avait pas de plate-forme dans l’e-sport pour permettre aux collèges et aux étudiants de se connecter ».

Une fois qu’ils ont réalisé que ces problèmes existaient, ils ont utilisé leurs propres partenariats et leurs économies personnelles pour construire la plate-forme dont ils disposent aujourd’hui. En ce qui concerne ce côté du projet, Varun affirme que l’un des plus grands obstacles était l’enregistrement en tant qu’entreprise aux États-Unis, soulignant que « cela peut parfois être assez coûteux, et avec la navigation des impôts et des avocats … c’est une tâche difficile pour un lycéen ».

Cependant, grâce au soutien de leurs parents, de leur famille et de leurs amis, les deux ont pu orienter le CERD dans la bonne direction.

Comprendre la scène collégiale

Pour Varun et Anish, le CERD se concentre sur la scène collégiale et sur la façon dont l’éducation aux sports électroniques peut ouvrir des voies aux étudiants dans des carrières prometteuses.

Comme l’explique Varun, «les sports électroniques en Amérique du Nord, les États-Unis sont vraiment en train de passer d’un peu plus de clubs où seuls les joueurs à l’université se réunissent et jouent pour le plaisir, à plus d’un programme de style universitaire. Comment fonctionne le sport régulier. »

Cela signifie que vous pouvez gagner une bourse même si vous n’êtes pas un joueur professionnel.

«Vous pouvez aller à l’université et gagner vos études tout en participant à des sports électroniques, comme vous le feriez dans le football, le football ou tout autre sport». Il dit.

Suivant la structure des sports traditionnels, des opportunités sont offertes à quiconque est un bon joueur et à quiconque souhaite obtenir une éducation. Et des opportunités de bourses sont disponibles pour certains joueurs.

Et comme le souligne Anish, la scène s’étend si vite, «ce n’est pas vraiment un simple joueur de sport électronique. Il existe également des opportunités d’affaires, voire du côté technologique. Et c’est quelque chose de super, super cool à ce sujet. «

Surmonter le doute

« Il y a une si grande idée fausse de la part de tant d’adultes que le jeu ne peut vraiment pas vous mener loin dans la vie, donc l’idée de gagner une bourse pour jouer à des jeux vidéo est totalement inimaginable pour eux »

– Anish Lathker, directeur du marketing, CERD.GG

Bien que démarrer une entreprise au lycée soit certainement un exploit moyen à réaliser; selon Anish, ce n’est pas le plus gros obstacle auquel ils ont été confrontés.

« Étonnamment, enfin peut-être pas si surprenant, mais le plus grand obstacle auquel nous avons été confrontés et auquel nous sommes confrontés à peu près tous les jours est en fait le doute ».

Ce n’est cependant pas Anish et Varun qui doutent. Ce sont les personnes qu’ils essaient de toucher.

«Les parents et les étudiants, parce que beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas croire que vous pouvez obtenir de l’argent et aller à l’université, tout comme les sports réguliers». Anish explique: «Obtenez une bourse et fréquentez l’université de vos rêves pour l’esport? Jeu virtuel? »

Ce n’est certainement pas quelque chose que la plupart des parents s’attendent à voir sur une liste de programmes collégiaux.

« Il y a une si grande idée fausse de la part de tant d’adultes que le jeu ne peut vraiment pas vous mener loin dans la vie, donc l’idée de gagner une bourse pour jouer à des jeux vidéo est totalement inimaginable pour eux ». Dit Anish.

Pour résoudre ce problème, le CERD consacre beaucoup de temps et d’investissement à la création de guides pédagogiques pour les parents et les élèves.

« Nous ne faisons que pousser constamment pour l’éducation e-sport afin de combler le fossé et ces idées fausses que beaucoup de gens ont sur l’e-sport », dit-il.

Construire les ponts

«Nous nous concentrons vraiment sur la construction d’un pipeline complet, non seulement du lycée au collège, mais aussi du collège au professionnel. Pour vraiment combler cet écart sur toute la longueur, »

– Varun Verma Co-fondateur et PDG, CERD.GG

Une fois la plate-forme établie, Varun et Anish veulent désormais concentrer les efforts du CERD sur la création d’infrastructures et de référentiels de connaissances qui peuvent aider les étudiants à faire le pas entre le lycée, l’université et même le jeu professionnel.

«Nous commençons à consacrer beaucoup plus de temps et d’argent à l’apprentissage d’articles», déclare Varun. « Il est difficile de convaincre des gens qui ne savent même pas ce qu’est le jeu que leur enfant peut gagner une bourse pour aller à l’université en le poursuivant ».

C’est pourquoi ils ont mis l’accent sur la création d’articles d’apprentissage pour les parents et les élèves du secondaire.

Ils ont également l’intention de faire du CERD plus qu’une simple plateforme pour connecter les lycéens à la scène collégiale.

«Nous nous concentrons vraiment sur la construction d’un pipeline complet, non seulement du lycée au collège, mais aussi du collège au professionnel. Pour vraiment combler cet écart sur toute la longueur », explique Varun. «Nous nous associons à de très grandes entreprises, à de très grandes communautés, pour y arriver».

Se mondialiser

Alors que le CERD fournit actuellement une plate-forme aux étudiants nord-américains, il travaille avec des groupes internationaux pour fournir des informations et un soutien aux joueurs en herbe à l’étranger.

«Nous nous étendons en fait pour inclure des collèges internationaux et travaillons également avec des étudiants internationaux pour donner à ces joueurs les mêmes opportunités». Explique Anish.

Bien que cette expansion en soit encore à ses débuts, elle a déjà commencé. L’organisation travaille actuellement en partenariat avec le Caribbean Gaming Network pour leur donner accès aux guides et aux ressources du CERD.

«Nous avons traduit nos guides et utilisé leur plate-forme pour diffuser notre message à des milliers d’étudiants d’Amérique centrale et des Caraïbes en espagnol». Varun dit, avant d’ajouter le CERD, «cherche également à s’étendre au-delà des pays anglophones – et cela commence vraiment avec ces guides et la diffusion des connaissances et la diffusion de l’information.»

« Nous ne faisons que pousser constamment pour l’éducation e-sport afin de combler le fossé et ces idées fausses que beaucoup de gens ont sur l’e-sport »

– Anish Lathker, directeur du marketing, CERD.GG

L’avenir du CERD

Il y a beaucoup de choses sur les cartes pour Varun, Anish et l’équipe CERD.GG. Ils ont récemment rejoint la famille eFuse. Ce qui signifie qu’ils pourront désormais «toucher et toucher pratiquement des millions et des millions d’étudiants», déclare Anish, «Et ce sera vraiment, probablement la plus grande chose que nous ayons jamais faite».

Mais en attendant, ils ne resteront pas assis sur leurs hanches. Le CERD a déjà développé une communauté active et accueillante d’étudiants et de professionnels via leur serveur Discord. Ce qui crée une atmosphère conviviale où les étudiants peuvent poser des questions et obtenir de l’aide.

«Nous essayons de créer un endroit qui soit avant tout non toxique et qui favorise, juste pour promouvoir le bien-être dans les sports électroniques.» Varun explique. «Vous pouvez voir des gens tout le temps qui disent que vous savez, hé pouvez-vous m’aider avec cette partie de ce jeu, pouvez-vous m’aider avec ma candidature à l’université…»

«Nous avons une communauté Discord incroyable», ajoute Anish. «Nous avons tellement de ressources là-bas. Je suis tellement fier de notre communauté ».

En plus d’être un endroit où les étudiants peuvent aller chercher de l’aide, Discord du CERD a également organisé des événements communautaires; pour aider à éduquer et informer la prochaine génération de professionnels de l’e-sport.

« Nous organisons des AMA, nous organisons des mini-conférences avec des leaders de l’e-sport … », dit Varun.

Et il dit qu’il y a encore d’autres plans qu’ils envisagent de mettre en œuvre prochainement. Y compris le partenariat avec des serveurs plus grands et même le début de l’organisation d’événements où les lycéens peuvent se connecter avec des leaders de l’industrie, des entraîneurs universitaires et d’autres professionnels de l’esport. Pour « leur apprendre de première main à des personnes qui ont réussi, qu’il y a plus dans l’e-sport. » Varun explique.

Les élèves du secondaire qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont le CERD peut les aider peuvent se rendre au CERD.GG pour s’inscrire et se connecter avec l’équipe du CERD sur Discord.

Images de vedette: Unsplash / Alex Haney / Liste des souches / Sean Do