Cyberpunk 2077 est en vente cette semaine et il y a déjà quelques critiques publiées. Le jeu est un spectacle de néons et couleurs vives, faisant appel à cette esthétique à laquelle son nom fait référence.

GameInformer, l’un des médias spécialisés, a publié certains déclencheurs de jeu qui peuvent provoquer l’épilepsie avec des conditions antérieures, car il avertit les joueurs potentiels qui ont cette condition. Ce n’est pas généralisé, mais c’est suffisamment important pour que les développeurs du jeu doivent revoir certains aspects du jeu.

L’entreprise a déjà annoncé que mettre à jour le jeu pour minimiser les événements visuels potentiels qui peuvent générer des épisodes d’épilepsie, surtout ces éclairs de lumières bleues et scintillements dans le monde. Et bien qu’ils puissent être minimisés en réduisant la luminosité de l’écran ou en ajustant les différents modes de daltonisme, c’est un problème.

Cependant, le fait qu’un jeu vidéo Cyberpunk provoque l’épilepsie n’est pas la chose la plus étrange dans le lancement de l’un des titres les plus attendus de l’année. L’éditeur de GameInformer qui a rendu l’affaire publique (souffre de cette condition) a mis en lumière le pire de l’industrie du jeu vidéo et une partie de sa communauté.

Des vidéos épileptiques déguisées en éloges pour “ Cyberpunk 2077 ”

Certains utilisateurs ont rapidement envoyé des images et des vidéos à cet éditeur qui peuvent provoquer l’épilepsie (une condition dont il souffre). Tout comme vengeance de la critique du jeu, qui ne le sont pas. Ruppert a commencé à recevoir des vidéos déguisées qui se sont avérées être des «flashs délibérés pour induire des déclencheurs photosensibles». Quelque chose qui a été répété pour de nombreux utilisateurs sur Twitter qui ont partagé l’article et qui reçoivent ces vidéos:

Veuillez arrêter de partager la partie sur les personnes qui m’envoient des vidéos. C’est nul, c’est criminel, mais maintenant toute la conversation porte sur cela et non sur toute la raison pour laquelle j’ai écrit l’article pour aider à rendre le jeu plus sûr. S’il vous plaît, gardez le focus là où il appartient: sur l’accessibilité, je supplie – Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) 8 décembre 2020

Une forme dangereuse de pêche à la traîne qui est sans aucun doute un autre épisode du développement de Cyberpunk 2077. Quelque chose qui survient après que ses développeurs ont reçu des menaces de mort répétées en raison des différentes circonstances qui ont conduit à retarder le jeu à diverses occasions.

Vous pouvez consulter les différents épisodes du jeu pouvant générer des épilepsies ici et les méthodes pour la minimiser si vous allez jouer à Cyberpunk 2077. Un petit guide pendant que ses développeurs corriger les scintillements visuels cela peut provoquer cette situation.

