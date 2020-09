Par James Pickard,

Vendredi 4 septembre 2020 16:16 GMT

Les ventes de la fête du Travail sont en cours chez une poignée de détaillants et il y a des réductions intéressantes sur une gamme de meilleurs jeux Switch – et bien plus encore.

Ces offres sont en direct sur Amazon et Best Buy (avec de légères variations entre les deux), il vous suffit donc de choisir votre détaillant préféré et de faire une bonne affaire. Vous trouverez de nombreux grands jeux exclusifs réduits à seulement 40 $. Un spectacle rare pour un jeu Nintendo!

Pour être honnête, vous ne voudrez peut-être pas de nouveaux jeux Switch pendant un certain temps après l’annonce de Super Mario 3D All-Stars de cette semaine.

Dans tous les cas, voici quelques-uns des jeux réduits sur Amazon ci-dessous. La liste complète de Best Buy se trouve ici:

Pendant ce temps, la vente de la fête du travail de GameStop a également commencé avec jusqu’à 50% de réduction sur un certain nombre de jeux sur console récents. Il y a des économies à réaliser sur Resident Evil 3, Control, Doom Eternal et plus encore. J’ai vu ci-dessous certains des meilleurs prix.

Ces offres GameStop seront disponibles jusqu’au 7 septembre, alors qu’il n’y a pas de date de fin indiquée pour les offres Switch en haut de l’article. Mieux vaut les attraper rapidement si vous ne voulez pas manquer!

