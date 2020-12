Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après des années de développement, le moment le plus attendu par des millions de joueurs à travers le monde est arrivé: le lancement de Cyberpunk 2077. Pas pour rien, car c’est l’un des jeux les plus attendus ces derniers temps, compte tenu de la qualité du CD Projekt RED, d’où ses débuts, a été considéré comme grand avec une campagne promotionnelle mondiale. Eh bien, nous sommes à quelques heures de l’arrivée du titre et le Mexique fait partie de cette fête avec le lancement d’une bière en édition spéciale.

A travers un communiqué de presse, il a été révélé le début de la campagne promotionnelle pour Cyberpunk 2077 organisée par le supergroupe Hip-Hop Run the Jewels, formé par le producteur et rappeur de Brookly, New York, El-P et le rappeur d’Atlanta Killer Mike. Cette célébration a commencé avec le lancement de la chanson et du clip No Save Point, réalisé par Mike Diva, qui a remercié CD Projket RED pour son soutien à utiliser tous les éléments de Cyberpunk 2077 pour rendre hommage à sa proposition: “Les garçons de CD Projekt Le rouge m’a donné la liberté d’utiliser leurs incroyables atouts, environnements, vêtements, etc., pour combiner des éléments abstraits dans de nouvelles images qui capturent l’ambiance de ce qui rend le jeu si génial. Mon équipe Lord Danger et moi avons mis tout le cœur en créant cette vidéo, une lettre d’amour à tout l’univers Cyberpunk / Run The Jewels. “

D’autre part, Run the Jewels continue avec la célébration à travers une collaboration avec 13 marques de bière dans le monde et dans le cas du Mexique, le représentant est Cerveza Minerva avec un produit artisanal avec sa version du produit No Save Point – Mezcal IPA , réalisé avec le soutien de Mezcla Alacrán et Mercadorama. Cette bière a un style Mezcal India Pale Ale avec un arôme et un goût d’orange mûre et de mandarine, des notes de caramel, de pruneau et de mangue tropicale, ainsi qu’un arrière-goût de bois et d’agave cuit.

À cet égard, Jesús Briseño Gómez España, fondateur et président de Cerveza Minerva, a déclaré: “Ce que nous voulions faire, c’était lui donner une touche qui rendrait les Mexicains fiers et mettrait notre culture au sommet. cela nous ramène à nos racines. “

Ainsi, le Mexique se joint à la célébration du lancement de Cyberpunk 2077, qui connaît un succès mondial.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Cyberpunk 2077, qui dans quelques heures sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

