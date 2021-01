Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

De nombreuses entreprises parient que l’avenir des jeux vidéo est dans le cloud et que les consoles appartiendront au passé. S’il est impossible de prédire si cela se produira un jour, il semble que nous nous rapprochons lentement de cette possibilité. Ce qui se passe, c’est que LG Electronics a annoncé que sa gamme de Smart TV bénéficierait d’un support natif pour STADIA, le service de jeux vidéo de Google.

Dans un communiqué, LG a annoncé qu’il deviendrait le premier fabricant de téléviseurs à prendre en charge nativement STADIA. Ceci via une application qui fonctionnera sur webOS.

STADIA devrait arriver sur les écrans LG dans le courant du second semestre 2021. Comme vous pouvez l’imaginer, le service sera disponible sous forme d’application téléchargeable sur le LG Content Store. Bien entendu, il ne peut être utilisé que dans les pays où STADIA est officiellement disponible.

«La prise en charge de STADIA sur les téléviseurs LG est le reflet de notre engagement envers les clients, car les jeux sont une fonctionnalité de plus en plus importante pour les utilisateurs de téléviseurs LG», a déclaré Lee Sang-woo, vice-président de la stratégie commerciale de LG Electronics Home Entreprise de divertissement. “STADIA est en train de changer la façon dont les gens accèdent à leurs jeux préférés, et en fournissant le support webOS, nous nous engageons rapidement sur la plate-forme.”

Qu’est-ce que Google STADIA?

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous disons que Google STADIA est un service de streaming de jeux. Cela signifie que vous pouvez profiter de jeux vidéo comme Cyberpunk 2077 ou Destiny 2 sans avoir de console, puisque le titre s’exécute sur l’un des serveurs de Google.

Actuellement, STADIA a plus de 130 jeux en vente dans son catalogue. En plus des titres en vente, vous pouvez recevoir des jeux sans frais supplémentaires avec l’abonnement STADIA Pro, qui vous permet de jouer en résolution 4K et avec HDR.

