Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La pandémie de coronavirus continue et vous ne pouvez pas baisser la garde dans la lutte contre cette maladie. C’est pour cette raison que Razer a présenté un style de masque facial qui sert de masque facial et dont ils assurent qu’il sera “le plus intelligent et le plus socialement convivial au monde”.

Il s’agit du Project Hazel, c’est un masque intelligent polyvalent qui cherche à avoir plusieurs avantages par rapport aux masques traditionnels. Par exemple, il a un design clair et transparent qui vous permet de voir le sourire et les expressions faciles de ceux qui l’utilisent. Ceci est très utile pour les malentendants car il permet la lecture labiale.

Un autre point important du projet Hazel est qu’il a des lumières intérieures qui s’activent automatiquement dans l’obscurité. De cette manière, les utilisateurs peuvent s’exprimer clairement même dans des conditions de faible luminosité.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Tu veux plus? Ensuite, vous devez savoir qu’ils profiteront de la technologie Razer Voice Amp qui utilise un microphone et un amplificateur pour permettre une communication claire. Ainsi, vous n’aurez plus l’impression que les autres ne peuvent pas vous entendre pour avoir porté quelque chose sur votre bouche.

Un masque facial qui cherche à être sûr

Tout cela sonne bien, mais soyons honnêtes: la seule raison de porter un masque est de se protéger et de protéger les autres. La question est donc de savoir si le masque facial Razer atteint cet objectif? Il s’agit d’un produit en développement, mais il est destiné à le faire.

Project Hazel est équipé d’une protection respiratoire de qualité médicale N95, ainsi que de ventilateurs actifs amovibles et rechargeables, ainsi que de Smart Pods qui régulent le flux d’air pour une respiration optimale. Razer affirme qu’il filtre au moins 95% des particules en suspension dans l’air et qu’il a une résistance élevée aux fluides.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Un autre point important est qu’il utilise des ventilateurs de disque remplaçables et rechargeables qui peuvent être facilement désinfectés. Ceci est dû au fait qu’ils seront accompagnés d’un boîtier de charge rapide qui retournera la batterie et les désinfectera à la lumière ultraviolette.

Enfin, nous avons un joint hermétique grâce à ses bretelles réglables pour les oreilles.

«Razer reconnaît l’incertitude de la route à suivre, il était donc de notre devoir d’aider à protéger les membres de notre communauté et à les préparer contre les menaces invisibles», a déclaré Min-Liang Tan, cofondateur et PDG de Razer. “Le concept de masque intelligent de Project Hazel vise à être fonctionnel, mais confortable et utile pour interagir avec le monde, tout en conservant une esthétique sociable.”

Il est à noter que le projet Hazel n’est qu’une conception conceptuelle en développement. C’est pourquoi il manque un prix ou une date de sortie. De plus, s’il est mis en vente, vous devez attendre que la version finale soit modifiée.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce projet? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture du CES 2021.