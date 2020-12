La couleur verte a toujours accompagné les jeux de l’univers Xbox.

L’industrie du jeu vidéo vit en permanence sous changements. Les générations se terminent et cèdent la place à de nouvelles technologies comme celle qui vient d’arriver avec la Xbox Series X, les développements des jeux vidéo changent et les périphériques aussi. Bien sûr, un élément qui change également à chaque cycle sont les boîtes, à la fois ceux des jeux et ceux des consoles elles-mêmes.

Il y a quelque temps, nous avons examiné l’évolution des contrôleurs Xbox, donc, profitant du lancement de la nouvelle machine de Microsoft, nous pensons que ce n’est pas un mauvais moment pour vérifier comment les boîtiers de leurs jeux et consoles ont évolué: de la première Xbox à la toute nouvelle Xbox Series X. Quelle est la plus ancienne que vous gardez? N’hésitez pas à montrer votre collection!

Les jeux vidéo

Nous aimons tous montrer nos jeux préférés sur l’étagère, non? La Xbox a fait ses débuts à l’apogée du DVD, elle a donc toujours conservé une ligne similaire dans ses boîtes, malgré une légère réduction de sa taille avec l’arrivée du Blu-Ray Xbox One. Le passage des années nous a laissé des changements dans sa conception , mais il y a quelque chose que rien ni personne n’oserait changer dans les boîtes des jeux vidéo Xbox: le vert.

Rétrocompatible dans la version Xbox One

Consoles

Pour des raisons évidentes, les boîtiers de consoles n’ont pas beaucoup évolué. À la fin, une boîte est une boîte et au-delà des protections internes ou des éditions exclusives de certains titres, il semble que peu de changements que nous verrons dans le futur. Cependant, le simple fait de la différence notable qui existe dans les consoles Xbox en termes de taille nous a conduit à voir des boîtes très différentes.

