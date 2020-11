Quatre générations de consoles avec jusqu’à neuf mises à jour dans la conception de votre tableau de bord.

Microsoft n’est pas sur le marché des consoles depuis aussi longtemps que Nintendo et Sony, mais il existe déjà sept menus que leurs plates-formes nous ont proposés, avec des mises à jour qui ont complètement remodelé leur esthétique. Un signe sans équivoque de l’ardeur du géant américain en matière de s’améliorer grâce aux mises à jour chacun de ses services. L’interface que tout propriétaire de Xbox One peut actuellement voir est celle qu’il trouvera dans quelques jours sur Xbox Series X.

Bien sûr, pour arriver ici il a fallu évoluer, et puisque tout a une origine nous avons décidé de donner une revue de l’évolution des menus des consoles Xbox. De l’original de 2002 à la nouvelle génération imminente. De ce tableau de bord plein de transparences à l’interface fluide actuelle, en passant par l’incontournable avatars fourni avec la Xbox 360. Si c’est un sujet qui vous passionne, nous avons également récemment publié le sujet dédié à l’évolution de l’interface des consoles PlayStation. Aussi, notre collègue Alejandro Pascual a passé en revue les différences entre les interfaces Xbox et PlayStation dans ce début de nouvelle génération.

Xbox (2001) Il a beaucoup plu depuis 2001, et le menu de la première Xbox était en phase avec ce que l’on voyait à l’époque. Simple, avec une apparence visuelle très frappante et avec pratiquement aucune option de personnalisation.

Xbox 360 (2005) L’interface initiale du succès de la Xbox 360 a divisé les utilisateurs, car sa conception basée sur des onglets n’a pas convaincu tout le monde. Chacun d’eux proposait une couleur différente: violet, orange, vert, bleu et rouge.

Xbox 360 – 2e version Probablement la première mise à jour majeure de la Xbox 360 a apporté l’un des meilleurs menus que nous ayons vus sur une console Microsoft: élégant, bien ordonné et très intuitif à naviguer.

Xbox 360 – 3e version La version métro de la Xbox 360 est arrivée en 2011, lorsque la génération a commencé à se diriger vers sa dernière ligne droite pour faire place à la suivante. Son design était assez élégant, mais pas aussi fonctionnel que le précédent.

Xbox One (2013) Le menu avec lequel nous avons sorti la Xbox One était l’évolution logique de la version Metro de la Xbox 360. Sa conception maintenait une ligne visuelle similaire à celle de Windows 8, le système d’exploitation de Microsoft à l’époque.

Xbox One – 2e version Microsoft a voulu donner un twist au tableau de bord initial de sa console, mais la vérité est qu’il n’a pas réussi, puisque sa nouvelle version était quelque peu encombrante et pas trop fluide. Ce n’est pas l’interface préférée des fans de Xbox.

Xbox One – 3e version La troisième version de l’interface Xbox One était très populaire auprès des utilisateurs, car elle améliorait considérablement la fluidité de son prédécesseur et avait une apparence très frappante qui facilitait la navigation entre ses éléments.

Xbox One – 4e version C’est le menu que nous avions jusqu’à il y a quelques jours. En fait, certains utilisateurs qui n’ont pas encore obtenu la nouvelle version continuent de l’utiliser. C’est très complet en termes de personnalisation, mais un peu chaotique.

Xbox Series X (2020) et Xbox One Le nouveau menu Xbox Series X renouvelle son apparence visuelle et organise mieux tous les éléments. Il est partagé entre les consoles nouvelle génération et celles du cycle actuel.

En savoir plus sur: The Medium, Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Series S, Xbox Series X, Halo Infinite et Yakuza: Like a Dragon.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');