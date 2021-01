Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

SNK est maintenant prêt à présenter plus en détail les personnages qui constitueront la liste initiale de The King of Fighters XV. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, la société a lancé une série de vidéos d’introduction qui ont commencé avec le gameplay de Shun’ei, le protagoniste du nouvel opus.

C’était une question de temps avant qu’une nouvelle vidéo sur un autre combattant de la série ne soit publiée. A cette occasion, c’était au tour de Meitenkun, qui reviendra dans l’arène de combat avec son style de combat particulier. Comme vous l’imaginez, la bande-annonce nous présente certains de ses mouvements et attaques.

Meitenkun joue dans la nouvelle bande-annonce de The King of Fighters XV

Au cas où vous ne le sauriez pas, Meitenkun a fait ses débuts dans la franchise avec The King of Fighters XIV. Maintenant, le combattant endormi reviendra avec son oreiller signature. La vidéo confirme que la doubleuse Seira Ryu sera également de retour pour donner vie au personnage.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Meitenkun aura certaines de ses attaques de style Hakkyokuminminken déjà connues. De même, il aura des techniques dangereuses où il accumulera une grande quantité d’énergie pour punir ses rivaux.

Bien que la vidéo dure moins d’une minute, elle nous donne une idée claire de ce que Meitenkun pourra faire dans The King of Fighters XV. SNK a confirmé qu’il partagerait plus d’informations sur le jeu dans les semaines à venir. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons ci-dessous la vidéo afin que vous puissiez voir une brève confrontation entre Meitenkun et Shun’ei:

SNK a décidé de commencer sa série vidéo avec des personnages revenant directement de The King of Fighters XIV. Cependant, il est un fait que bientôt nous verrons également des bandes-annonces axées sur des combattants classiques comme Kyo, Benimaru, Mai et Leona.

Le King of Fighters XV sera disponible en 2021. Pour plus d’informations sur le nouvel opus de la franchise, cliquez sur ce lien.

