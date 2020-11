Le jeu vidéo social à rôle caché a été lancé il y a deux ans et n’a atteint une renommée mondiale que ces derniers mois.

Selon le cabinet d’études de marché Tour de capteur le surprenant parmi nous a déjà réalisé rien de moins que 217 millions de téléchargements, un chiffre seulement à la portée des grands succès gratuits pour téléphones mobiles et difficile à voir dans un jeu vidéo qui jusqu’à présent n’a pas de support en Chine. Mais, Quelles sont les clés de votre succès? Un stratège l’explique dans un nouveau rapport.

«Cela arrive à un moment où les gens utilisent plus que jamais leur téléphone portable, tout en essayant de trouver moyens de communiquer les uns avec les autres dans un monde avec beaucoup restrictions sociales dues à la pandémie. Tout cela permet de faire parmi nous l’expérience de divertissement parfaite pour ces jours“fait valoir Craig Chapple de Sensor Tower lors d’une conversation avec GameDaily.

[El exito de Among Us] parle d’un niveau de persévérance rarement vu sur la plateforme Craig ChappleUne grande partie de leur succès actuel est dû au pouvoir qu’ils exercent créateurs de contenu Aujourd’hui, ils peuvent prendre un petit jeu inconnu et en faire un phénomène mondial sans recourir à des campagnes publicitaires coûteuses. Cependant, Chapple considère qu’il est important de ne pas exclure le rôle des responsables, InnerSloth. “Among Us n’a pas eu un grand impact sur les appareils mobiles à ses débuts, mais ses développeurs n’ont pas plié le bras et ont vu leurs efforts récompensés. un niveau de persévérance rarement vu sur la plateforme, et je doute que d’autres développeurs suivront leurs traces », a expliqué le stratège.

InnerSloth travaillait sur le jeu vidéo pendant cette période avant de réussir, et en fait, ils avaient déjà prévu une suite qu’ils annulaient il y a quelques semaines pour continuer à concentrer leurs efforts sur parmi nous, avec la conception d’une nouvelle carte et la création de nouveaux rôles pour augmenter la rejouabilité du titre, ainsi que le lancement d’un système d’amis et la prise en charge de plus de langues, ce qui provoque, par exemple, l’apparition de clones à succès de Among Us en Chine.

L’importance de Among Us a récemment été vue dans la campagne pour les élections à la Chambre des représentants des États-Unis, où la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a ajouté l’une des émissions les plus vues de l’histoire de Twitch. Le titre InnerSloth stimule également la créativité des fans, avec de nombreux courts métrages animés et autres créations d’artistes visuels.

En savoir plus: Parmi nous, Innersloth et Téléchargements.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');