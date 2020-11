La console a-t-elle des problèmes de surchauffe? Quelques vidéos génèrent une alarme qui pourrait ne pas être telle.

Cela n’échoue pas. Avec le lancement d’une nouvelle console, les réseaux sociaux débordent de rumeurs sur d’éventuelles failles dans sa conception et ses performances, des rumeurs dans certains cas accompagnées de vidéos et d’images difficiles à vérifier qui sèment l’alarme chez certains utilisateurs. L’exemple le plus récent que nous ayons maintenant avec la Xbox Series X, qui est apparu ces dernières heures dans deux vidéos entourées d’une fumée. Ces documents sont-ils réels? Pour le moment, nous ne savons pas, ce que nous pouvons dire, c’est que créer effets de fumée C’est plus facile qu’il n’y paraît.

En fait, cela ne prend que quelques secondes pour tromper le spectateur. C’est l’exemple de azizalrashed85, un utilisateur de Twitter qui, à travers votre appareil vaporisateur, a montré à quel point il est simple de générer de la fumée autour de la console, ce que de nombreuses personnes peuvent également faire face à la prolifération de ces appareils.

En partageant cette vidéo nous ne voulons pas rejeter complètement la véracité des autres documents partagés via le réseau social, il suffit d’appeler au calme. Avec les premières de consoles et autres appareils technologiques, il est très courant de trouver des montages à la recherche de visites rapides ou simplement de faire rire sur les réseaux sociaux. En fait, l’image de la Xbox Series X et de sa fumée à travers sa partie supérieure déjà emblématique est déjà en vedette différents mèmes avec moins ou plus de succès.

Il y a quelques jours, les prétendus problèmes de PlayStation 5 pour rester ferme dans votre position horizontale, quelque chose que de 3DJuegos nous avons montré en vidéo comment c’était une erreur de lecture des instructions fournies par Sony.

Pour le moment, les problèmes de surchauffe de la Xbox Series X n’ont pas été vérifiésAu cours des prochains jours, chez 3DJuegos nous vous recommandons de suivre ces vidéos avec prudence, en attendant que les médias professionnels vérifient l’existence ou non de problèmes de surchauffe avec la Xbox Series X. De l’écriture, en passant par nos nombreuses longues sessions de jeu avec la console , nous n’avons pas trouvé de problèmes de chaleur excessive dans le matériel, ni de bruit d’autre part. De là, vous pouvez consulter notre revue complète de la Xbox Series X et S.

