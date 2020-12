L’aventure graphique d’horreur gore change de nom et annonce un retard dans sa création.

Studio fantastique a mis à jour le statut de développement de Cannibal, un jeu vidéo basé sur le film Cannibal Holocaust, annonçant un changement de nom pour le projet et son atterrissage estival l’année prochaine pour PC et consoles. De cette façon, désormais l’aventure sera connue sous le nom de Bornéo: A Jungle Nightmare, sans qu’aucun détail sur ce changement de nom de la production ne soit divulgué.

Tel qu’il a été présenté en avril dernier, Borneo: A Jungle Nightmare cherche à écrire un nouveau chapitre de l’histoire de cette saga cinématographique, en comptant sur le approbation du réalisateur italien Ruggero Deodato, en charge du film original. En fait, le jeu vidéo n’a pas pu respecter sa date de sortie pour ce 2020 faute de pouvoir travailler plus étroitement avec le réalisateur, ce qui est compliqué compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire mondiale due à la pandémie Covid-19.

Bornéo: A Jungle Nightmare a deux fins à débloquerBornéo: A Jungle Nightmare est un aventure graphique pointer et cliquer dans laquelle la terrible histoire de certains personnages qui reviennent d’une expédition au lieu qui donne son nom au jeu vidéo à la fin des années 90, sous l’ordre de Pierce Mayer, dont l’objectif était de récupérer un bande dans laquelle des actes répugnants de cannibalisme ont été filmés par une tribu locale. En tant que tel, la mission du joueur sera d’interroger deux des survivants de la mission, Jessica Aschermann et Alessandro Urbani, et de découvrir ce qui s’est réellement passé pendant l’expédition, avec des parties de gameplay se déroulant sur cette île d’Asie du Sud-Est et d’autres plus calmes. du studio de Pierce à Chicago.

Fantastico Studio garantit aux joueurs des moments où ils devront rester calmes pour les surmonter, ainsi que deux fins différentes qui seront déverrouillées en fonction de la quantité d’informations déverrouillées. Bornéo: A Jungle Nightmare a également une section graphique soignée avec illustrations de l’artiste Solo Macello. Le jeu vidéo sera disponible au été 2021 pour PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch.

Cannibal Holocaust, le film d’horreur gore sur lequel cette production de Fantastico Studios est basée, est considéré aujourd’hui comme l’un des films les plus controversés de l’histoire en raison du niveau élevé de violence montré sous la technique des images trouvées, de dont la production a été l’un des grands précurseurs.

