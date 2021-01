Le jeu très attendu de GSC Game World va encore une fois nous terrifier avec les mutants et la survie.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 31 décembre 2020

Personne ne s’attendait à quelque chose comme ça, mais aux portes de 2021 Monde du jeu GSC a partagé un nouvelle bande-annonce STALKER 2 via un support IGN. Pendant des années, les fans suivaient de près la suite du prestigieux jeu d’action de survie, qui a été vu pour la première fois il y a quelques mois à peine. À cette occasion, nous n’avons pu voir que vaguement certains paysages et scènes, bien que maintenant nous ayons matériau dans le moteur beaucoup plus proche de la perspective finale du jeu vidéo.

La description de la vidéo comporte également quelques détails intéressants: “Voici votre premier regard en moteur sur la suite de STALKER 2 et sa Zone, à la première personne à travers les yeux de son protagoniste, Skif. Comme l’indique le développeur GSC Game World, ce teaser représente comment ça se sent vraiment le jeu: des changements de scène rapides, des paysages sinistres et un sentiment de danger constant accompagné d’une bande-son de guitare légèrement distincte. Le lancement de STALKER 2 est prévu en 2021 sur Xbox Series X | S (disponible sur Xbox Game Pass) et PC. “

L’équipe de Monde du jeu GSCDe plus, il nous a envoyé un communiqué de presse avec quelques détails sur le jeu. “Vous allez voir le monde des yeux de Skif, et vous devez vous souvenir de ce nom de code car vous l’entendrez souvent. Suivant les traces des jeux précédents de la saga STALKER, cette version présente un nouveau protagoniste. Vos actions définiront le nouveau grand chapitre de l’histoire de The Zone “.

La bande-annonce est représentative des sensations que le jeu évoque En l’absence d’indices sur un éventuel lancement sur PlayStation 5, pour l’instant, il est clair que le jeu est développé avec l’Unreal Engine 4 à la suite d’une collaboration avec Epic Games qui pourrait se terminer par une exclusivité temporaire pour la version informatique. toujours en attente. En Series X, pour sa part, le jeu tournera en 4K – on ne sait pas s’il est natif, scalé ou variable – et disposera d’un éclairage par lancer de rayons.

Peu de temps après notre premier regard, nous avons appris que le jeu comportera un immense monde ouvert dans lequel les choses se passeront, que nous soyons en face pour en être témoins ou non, alimentant le sentiment que nous sommes de simples survivants ou de petits morceaux d’une tapisserie plus complexe. Pour rappel, le livraison originale STALKER: Shadow of Chernobyl est sorti en 2007 et a été salué par les critiques et les fans.

