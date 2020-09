Combat, mystère et signes ne sont que quelques-unes des promesses de cet exposant de la réalité augmentée.

La machine promotionnelle de CD Projekt est en plein essor après l’annonce prometteuse de The Witcher Monster Slayer, la réponse du studio polonais au succès Pokémon GO! qui permettra aux joueurs d’explorer le monde réel à la recherche de toutes sortes de créatures basées sur les romans d’Andrzej Sapkowski.

Ressemble à une adaptation compétente de jeux sur console et sur ordinateur Eh bien, suite au teaser de mercredi dernier, le compte Twitter officiel du jeu présenté aujourd’hui Le gameplay de The Witcher Monster Slayer Et fidèle à ses promesses, il montre le combat au signal, le combat à l’épée, la résolution de mystères et même l’acceptation de contrats dans ce qui, à première vue, ressemble à une adaptation compétente de jeux sur console et sur ordinateur à la réalité augmentée pour mobiles.

Bien sûr, le variété de créatures, allant de les poules aux robinets; la complexité apparente au combat, avec les blocs et les sorts inclus; ainsi que l’apparence des marchands et des personnages reconnaissables, comme le Démoniste Lambert ou quelqu’un de très semblable à lui.

Face à la crise sanitaire, il n’est pas étonnant que Monster Slayer n’a toujours pas de date de sortieMais cela n’a pas freiné l’enthousiasme des investisseurs, qui ont investi dans les actifs de CD Projekt et ont presque doublé la valeur de l’entreprise après l’annonce de ce jeu de réalité augmentée. Pour le moment, le jeu mobile, développé par la filiale Spokko, devrait faire ses débuts à la fin de l’année.

En savoir plus: The Witcher.

