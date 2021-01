Mundfish montre le traçage de rayons et les technologies DLSS à l’œuvre dans son jeu de rôle d’action prometteur.

L’actualité d’Atomic Heart nous arrive par compte-gouttes, mais au moins, régulièrement, l’équipe de Mundfish présente des vidéos de gameplay avec de courts extraits de cette aventure d’action à la première personne qui se distingue par son cadre puissant. Et aujourd’hui, nous vous proposons une autre vidéo qui montre l’engagement d’Atomic Heart envers des technologies telles que lancer de rayons et DLSS.

Atomic Heart est décrit comme un jeu d’action RPG dans un monde ouvertEn une minute à peine, ce court métrage présente le protagoniste de l’action devant un miroir, tandis que des créatures issues d’une expérience grotesque ratée le suivent. Installé dans un laboratoire secret de l’Union soviétique, dans un univers alternatif où l’histoire a suivi un cours très différent de la réalité, Atomic Heart nous propose de lutter contre des robots tueurs et des créatures monstrueuses à l’aide d’un arsenal varié d’armes à feu, outils de combat corps à corps, et certains pouvoirs uniques rappelant ceux vus dans d’autres jeux vidéo tels que BioShock ou le plus récent Prey.

Les responsables d’Atomic Heart Ils n’ont pas partagé plus de détails à propos de ce jeu vidéo prometteur qui confirmait il y a quelques mois la signature du compositeur DOOM avec un nouveau gameplay. La date approximative de sa première n’a pas non plus été annoncée, même si son lancement pourrait avoir lieu cette année 2021. “Atomic Heart est un jeu d’action RPG en monde ouvert, dont les événements se déroulent dans un univers alternatif à l’apogée de la Union soviétique », lit la description du jeu sur Steam. “Vous êtes P-3, un agent spécial du KGB qui enquête sur les événements catastrophiques à l’installation 2826.”

Il y a des mois, Atomic Heart a annoncé son lancement sur Xbox Series et PS5, et déjà à ce moment-là, ses responsables ont souligné qu’ils profiteraient de l’une des fonctionnalités de nouvelle génération les plus appréciées par les développeurs: Disques SSD et la réduction des temps de chargement.

BioShock, Prey et autres jeux similaires

Depuis qu’Atomic Heart a reçu une bande-annonce fantastique en 2018, rares sont les fans qui ont vu des similitudes entre cette aventure d’action et de grands classiques tels que le légendaire BioShock d’Irrational Games. Parier sur des armes de mêlée comme tuyaux ou gros marteaux, ajouté à l’utilisation d’armes à feu traditionnelles et de divers pouvoirs spéciaux vous fait penser désespérément au classique de Ken Levine, mais certaines de ces capacités uniques, telles que la capacité de geler ou de lancer des ennemis en l’air, ont également un point qui Cela rappelle le Prey conçu par Arkane Studios.

L’un des aspects les plus frappants d’Atomic Heart est lié à la variété des scénarios et des ennemis, car les espaces fermés sont combinés avec d’autres en plein air, où nous lutterons contre des robots tueurs, des zombies et d’autres créatures sinistres; le tout avec un air rétro futuriste qui fait du bien.

Atomic Heart, Mundfish, Ray tracing et DLSS.

