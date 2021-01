Sous le couvert de Xbox Game Studios, l’équipe britannique a un jeu expérimental entre les mains.

Compte tenu du succès et de l’acceptation d’un jeu aussi unique que Hellblade: Senua’s Sacrifice, il ne fait aucun doute que le studio britannique Théorie des ninjas a pour point de vue jeux narratifs, horreur et distorsion du monde réel tel que nous le connaissons. Avec une prémisse similaire à cela à l’esprit, l’année dernière Project Mara, un jeu expérimental appelé contester le récit traditionnel avec des méthodes plus innovantes.

Apparemment, une partie du processus consiste à se réinventer au niveau technologique: la voie à suivre sera photoréalisme, grâce plus que probablement aux vertus de l’Unreal Engine 5. Ses managers ont partagé un petit film documentaire sur le processus de développement des graphismes qui donneront vie à cette nouvelle aventure, et c’est tout un spectacle dont vous pouvez également apprendre beaucoup.

Capturer la réalité de manière obsessionnelle est l’ambition de Ninja Theory Dans la vidéo, le créateur Tameem Antoniades explique que l’une de ses ambitions est de «capturer de manière obsessionnelle la réalité». Pour cela, l’équipe de développement choisit un emplacement réduit, un appartement, qui doit être recréé à la perfection. Et quand on parle de perfection, on entend au niveau microscopique: apparemment, il y a des mois de travail derrière les shaders et les textures qui permettent au jeu de recréer non seulement la tridimensionnalité des objets à l’œil nu, mais aussi leur fibres, cavités et rugosité.

L’échelle derrière cette technologie est également très importante, car elle couvre différentes couches et objets de toutes sortes: c’est pourquoi ils ont été utilisés Scanners LiDAR (qui commencent à être implémentés dans les appareils mobiles tels que l’iPhone 12 Pro) pour mesurer la distance entre les objets avec une plus grande précision au moyen de lasers. Les résultats? Comme vous pouvez le voir, accablant: se tourner vers méthodes procédurales, un sol peut être recouvert de poussière, de cheveux et de microfibres; ou un robinet avec des gouttes d’eau crédibles. La question est de voir ce que tout cela sera.

Studios Xbox et leurs jeux vidéo

Ninja Theory était l’un des nombreux studios absorbé par Microsoft ces dernières années: une tendance qui, quand on pensait que c’était fini, est revenue avec style avec l’achat de Bethesda. Il est encore trop tôt pour voir à quel point ces offres fonctionnent bien ou mal, mais au moins, nous avons déjà une idée des jeux sur lesquels travaille Xbox Game Studios. Fait intéressant, les auteurs Hellblade correspondent au profil de aventure individuelle s’est concentré sur l’histoire qui a le plus manqué pendant la génération Xbox One.

