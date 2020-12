Le directeur de JoJo Rabbit et Thor Ragnarok est en charge de ce nouveau spot pour la console de Microsoft.

Il n’est pas étrange que de grands réalisateurs collaborent avec l’industrie du jeu vidéo pour créer des publicités ou des courts métrages, et le dernier à rejoindre cette liste est le lauréat d’un Oscar. Taika waititi, connu pour son plus récent Jojo Rabbit, mais aussi pour être le réalisateur de l’un des prochains films Star Wars. Et il a s’allier avec Xbox pour créer une publicité particulière sur les rêves dans laquelle le Master chef de la saga Halo, ici transformé en une sorte de DJ spatial … et vous feriez mieux de découvrir le reste vous-même.

Taika Waititi reprendra l’un des nouveaux films Star Wars«Bienvenue dans les rêves de MoonLiteWolf», lit-on dans la description de la vidéo. “Tous ont été générés après avoir profité de la Xbox Series X. Ce voyage épique à travers les rêves vous mènera des profondeurs de votre imagination lucide à l’espace, avec de nombreux rebondissements au bout de la route.” Certes, le parcours du protagoniste du spot est le plus curieux et le plus frappant visuellement.

“Pour créer ce film, la lauréate d’un Oscar Taika Waititi a utilisé de vrais rêves que MoonLiteWolf avait après avoir joué à la Xbox Series X”, ajoutent-ils. Pour cela, une méthode dite Incubation de sommeil ciblée, qui a conduit le protagoniste à un état dormant connu hallucination hypnagogique avec un petit appareil situé sur son front. En atteignant une sorte d’état méditatif, «on lui a demandé de se souvenir de ses rêves». Le résultat de ceci sont les images étranges et particulières montrées dans cette publicité Xbox.

Ce n’est pas la première fois qu’un réalisateur hollywoodien crée une publicité pour un jeu vidéoCeux de Redmond se souviennent dans la description officielle de Lucid Odyssey que l’hypnagogie “n’a rien de nouveau. Tout au long de l’histoire, de grands esprits s’en sont inspirés, comme Aristote, Thomas Edison, Edgar Allen Poe et Mary Shelley”. Dans le passé, la Xbox elle-même s’est tournée vers d’autres cinéastes hollywoodiens pour promouvoir leurs jeux et consoles, peut-être le cas avec Neill Blomkamp avec le short Halo l’un des plus importants.

Précisément au début de l’année, nous avons fait un discours spécial sur les bandes-annonces de jeux vidéo réalisées par des réalisateurs avec certaines des propositions les plus intéressantes et surprenantes.

