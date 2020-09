Capture d’écran: Nintendo / Jupiter

Nintendo célèbre de manière extravagante le 35e anniversaire de Super Mario Bros., je reviens sans cesse à une pensée: mais qu’en est-il du plus grand de tous les jeux Mario, Mario Picross?

2020 n’est pas seulement le 35e anniversaire de l’ère Super Mario – et quel genre d’anniversaire est le 35 de toute façon? – mais c’est aussi le 25e anniversaire de l’un des meilleurs jeux de puzzle jamais conçus. Un jeu qui, mis à part une brève résurgence de sa réédition de la console virtuelle 3DS en 2011, obtient à peine une mention nostalgique. Je veux corriger cela. Il est temps de célébrer le 25e anniversaire de Mario Picross. Veuillez apporter des gâteaux.

J’avoue avoir quelque chose de partial. C’est via Mario Picross que j’ai découvert le puzzle nonogramme lui-même, donc ma vision de ce jeu Game Boy de 1995 est peut-être quelque peu faussée par le fait qu’il m’introduit dans ce qui est presque certainement l’un des plus beaux puzzles logiques jamais conçus. Il y a une grille carrée, avec des nombres au-dessus et à gauche de toutes les lignes et colonnes. Avec ces informations, vous omettez ou rayez les cellules, et en cas de succès, une petite image de pixel apparaît.

Il ne fait aucun doute que lorsque je me souviens affectueusement de MP, je lui attribue toute la vanité. Mais bon, vous faites cela avec Super Mario et les jeux de plate-forme, alors voilà. Mais ce n’est pas à en retirer trop, car Mario Picross est une très belle interprétation d’un puzzle qui s’est avéré difficile à bien présenter.

Il a été créé par Jupiter, le développeur qui continue toutes ces décennies à publier des jeux absolument fantastiques sans programme, plus récemment les quatre éditions de Picross S pour le commutateur, ainsi que les neuf volumes de Picross e pour la 3DS. Et en effet, ce sont eux qui ont développé le succès éclatant de Picross DS, qui a finalement permis au public occidental d’accepter le format de puzzle d’une manière qui n’avait jamais fonctionné auparavant. (Ce que j’ai toujours trouvé bizarre, puisque Picross DS était le seul duffer qu’ils aient jamais créé, avec son interface ridicule et peu maniable.) Parce que, mon Dieu me fait grâce, Mario Picross était un flop complet dans le monde anglophone.

G / O Media peut obtenir une commission

Ne me blâmez pas. Je n’avais même pas de Game Boy. Je suis arrivé en retard, quand j’ai joué au jeu sur … euh … il y avait un problème étrange avec ma DS, et pour une raison quelconque, il a commencé à jouer à des jeux Game Boy. Ne nous attardons pas. Quoi qu’il en soit, c’était le coup de foudre.

Capture d’écran: Nintendo / Jupiter

J’aime tellement de choses à propos de Mario Picross. J’adore que cela n’ait absolument rien à voir avec Mario, mais pour sa tête arborant un chapeau d’archéologue apparaissant dans le coin supérieur gauche. Vous pensez que ce serait tous des puzzles sur le thème de Mario, mais non! Au lieu de cela, ils sont la prochaine chose que j’aime: des objets complètement banals. « Bâtiments »! « Boue »! « Vélo »! La plupart ne pourraient pas être moins liés à Mario, bien qu’avec une inclusion étrange comme Bullet Bill ou un Goomba, et le tout est tellement incongru que d’être un délice. Mario est un archéologue, et il cisèle ces pierres pour sculpter des motifs représentant … des objets quotidiens modernes? Aimer.

J’apprécie aussi beaucoup le fait qu’il y ait une limite de temps. Cela peut sembler étrange, pour un casse-tête de logique distinguée, mais ici, le délai est énorme, 30 minutes complètes pour résoudre un défi qui ne devrait jamais prendre plus de 10 ou 15 tout au plus. Mais le hic, c’est que chaque fois que vous ciselez une tuile incorrecte, deux minutes sont déduites de ce total. Ce qui vous empêche de grignoter au hasard, et vous donne ce sentiment « oof » qui manque trop souvent à de tels jeux.

Il y a plus d’amour disponible pour la suite de 1996, plutôt curieusement juste appelée Picross 2 (ピ ク ロ ス 2), bien que mettant en vedette non seulement Mario, mais Wario aussi! Le MP d’origine a 250 énigmes impressionnantes, mais P2 en a en quelque sorte entassé 850 sur une cartouche GB! Et dans les niveaux de Wario, il n’y avait aucun indice, et il ne vous a pas dit quand vous aviez fait une erreur. Parce que Wario est comme ça, n’est-ce pas? Rendant toujours vos énigmes logiques un peu plus délicates, le scélérat. Vous pouvez supprimer les limites de temps de ses niveaux, mais faites-le et vous en manquerez un sur dix. Ce Wario!

Je dois avouer que je n’ai jamais joué au Super Picross plus coloré de Mario, également sorti en 1995, uniquement sur la Super Famicom. Mais c’était à peu près la même chose, y compris les manières espiègles de Wario, et presque toutes les énigmes n’ayant rien à voir avec la franchise Mario. Mais en quelque sorte avec Marilyn Monroe, le Grim Reaper, et un «Lapin en exercice». Mais je veux. Je l’ai même acheté pour la console virtuelle Wii quand il est réapparu là-bas pour son exclusivité occidentale, mais je suppose que j’ai été distrait par une abeille.

Malheureusement, aucun ne semble avoir été rappelé depuis la période brièvement nostalgique de Nintendo au début des années 2010. Il n’y a aucun signe que l’un d’entre eux obtienne une version de Switch bien méritée, malgré son anniversaire du quart de centenaire. Ooooooh non, tout Mario est nerveux, même si le 35e n’est même pas une chose. Vous savez ce qu’est un cadeau du 35e anniversaire? C’est du corail. CORAIL. Roches de la mer. 25 est de l’argent, bon sang.

Il est bien sûr possible de jouer à tous les jeux grâce à l’émulation, à condition de voyager dans le temps et d’acheter les cartouches d’origine lors de vacances au Japon que vous n’avez jamais faites. Cela fait, vous êtes douteusement prêt à partir légalement. Et cela en vaut la peine, car si Jupiter continue de produire des jeux picross absolument époustouflants sur tous les formats imaginés par Nintendo, il y a quelque chose de vraiment spécial dans ces originaux. Ils sont charmants dans leur simplicité, mais la simplicité est la clé pour livrer correctement les nonogrammes. (Et plus utilement, si vous avez envie de picross, la seule version décente jamais conçue pour un PC est le splendide Pictopix de 2017, qui reçoit toujours des mises à jour gratuites trois ans plus tard.)