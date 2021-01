La nouvelle technologie du studio britannique cherche à surmonter les limitations matérielles et logicielles.

Bien qu’ils n’aient pas encore annoncé de projets à venir, au-delà de la poursuite de la mise à jour de leurs jeux vidéo actuels et à succès avec du contenu, de Rock star ils ont déjà à l’esprit quelles seront les prochaines étapes de leurs développements futurs, ayant enregistré il y a quelques mois le brevet d’une technologie qui vise à rendre les comportements des PNJ (personnages non jouables).

Les informations ont été publiées dans un document publié au United States Patent and Trademark Office à la demande de Take-Two Interactive et mentionnant expressément Simon Parr et David Hynd, directeurs de la programmation et de la technologie de l’intelligence artificielle chez Rockstar respectivement, comme ses inventeurs.

Rockstar cherche à construire un monde virtuel réaliste en utilisant un réseau de nœuds Quels sont les objectifs de cette nouvelle technologie? L’enregistrement est par nom “Système et méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu”, et fait un examen complet des inconvénients que ces types de personnages présentent actuellement dans l’industrie. «Dans les systèmes conventionnels, les PNJ sont généralement regroupés par caractéristiques et effectuent les mêmes mouvements. De plus, certains PNJ des systèmes actuels disparaissent lorsque les joueurs les approchent“Prenons l’exemple de Take-Two Interactive.

Beaucoup de leurs commentaires mentionnent limitations matérielles —Puissance de traitement, mémoire, efficacité, etc.— et logiciel, ce que ce brevet cherche à corriger avec création d’un monde virtuel réaliste grâce à un système de réseau de nœuds expliqué en détail par les responsables. Le document mentionne également des problèmes spécifiques sur la question dans les jeux multijoueurs.

GTA VI, un nouveau Grand Theft Auto dont on ne sait encore rien

Pour le moment, Rockstar n’a pas annoncé ses plans spécifiques pour cette technologie qui semble en être encore à ses débuts, mais qui serait une bonne lettre de motivation pour une hypothétique GTA VI qui résiste à être annoncé. Rock star, qui a créé Red Dead Redemption 2 En 2018, il continue de se concentrer sur la fourniture de nouveau contenu Grand Theft Auto Online. Le multijoueur fera le saut nativement vers PlayStation 5 et Xbox Series X | S aux côtés de GTA V dans les mois à venir, recevant récemment une région supplémentaire avec l’extension Perico Key Hit.

Pour en revenir à GTA VI, les rumeurs sur son développement n’ont pas cessé ces dernières années, avec des campagnes de marketing coûteuses par la suite démenties, et d’autres indications qui n’ont pas fini de cailler. 2021 sera-t-elle l’année choisie pour la confirmation du titre?

